رسمی: چوکووئمکا به دورتموند پیوست
کارنی چوکووئمکا، هافبک جوان تیم فوتبال چلسی، با قراردادی دائمی به بوروسیا دورتموند پیوست.
به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی روز سهشنبه رسماً اعلام کرد که کارنی چوکووئمکا، بازیکن ۲۱ ساله انگلیسی، پس از یک دوره حضور قرضی موفق در بوروسیا دورتموند، با توافق نهایی، قرارداد دائمی خود را با این باشگاه آلمانی به امضا رسانده است.
چوکووئمکا که در تابستان ۲۰۲۲ از استون ویلا به چلسی پیوسته بود، طی دو فصل گذشته در مجموع ۳۲ بار با پیراهن آبیهای لندن به میدان رفت و موفق به زدن دو گل شد. او در فصل گذشته تنها در پنج بازی برای تیم اول چلسی به میدان رفت و آخرین حضورش به دیدار مرحله گروهی لیگ کنفرانس اروپا مقابل آستانه بازمیگردد.
این بازیکن ملیپوش تیم زیر ۲۱ سالههای انگلیس، نیمفصل دوم فصل ۲۵-۲۰۲۴ را بهصورت قرضی در بوروسیا دورتموند سپری کرد و طی آن در ۱۷ مسابقه به میدان رفت؛ از جمله چهار دیدار در جام باشگاههای جهان که با قهرمانی چلسی همراه شد.
باشگاه چلسی در بیانیهای ضمن تشکر از تلاشهای این بازیکن نوشت:«از زحمات کارنی در طول دوران حضورش در چلسی قدردانی میکنیم و برای او در ادامه مسیر حرفهایاش آرزوی موفقیت داریم.»