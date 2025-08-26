خبرگزاری کار ایران
اشتباهاتی بود اما گارسیا انتخاب همه ما بود

واکنش ​فلیک به بحران دروازه‌بان‌ها در بارسلونا
هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، با تأیید برخی اشتباهات در مدیریت پرونده مارک‌آندره تراشتگن، تأکید کرد که انتخاب خوان گارسیا به‌عنوان گلر شماره یک آینده تصمیمی مشترک در باشگاه بوده است.

به گزارش ایلنا، پس از جذب خوان گارسیا از اسپانیول و کنار گذاشته شدن تراشتگن از ترکیب اصلی بارسلونا، اختلافات شدیدی میان دروازه‌بان آلمانی و کادر فنی شکل گرفت. در حالیکه تراشتگن پس از پشت سر گذاشتن عمل جراحی کمر در مسیر ریکاوری قرار داشت، بارسا توانست بخشی از سهمیه دستمزد او را برای ثبت قرارداد گارسیا استفاده کند؛ موضوعی که تنها پس از امضای رضایت‌نامه پزشکی توسط گلر آلمانی ممکن شد، اما او ابتدا از امضای این سند خودداری کرد. در پی این اختلاف، بازوبند کاپیتانی نیز موقتاً از تراشتگن گرفته شد.

فلیک در مراسمی در هامبورگ برای اولین بار به‌طور رسمی درباره این اتفاقات صحبت کرد. او گفت:«خوان گارسیا یک دروازه‌بان جوان و فوق‌العاده مستعد است که در سطح بالایی بازی می‌کند. همه در باشگاه به این نتیجه رسیدیم که او دروازه‌بان آینده بارسلونا باشد. بنابراین کاملاً مشخص بود که برنامه ما چه خواهد بود.»

مربی آلمانی با اذعان به وجود ایراداتی در روند ارتباط با تراشتگن افزود: «در زمینه ارتباطی، قطعاً جای پیشرفت زیادی هست؛ هم از طرف ما و هم از طرف من شخصاً. برای من مهم است که تراشتگن و باشگاه دوباره به یکدیگر نزدیک شده باشند و گفت‌وگوی سازنده‌ای بینشان شکل گرفته باشد.»

او در عین حال هیچ تضمینی برای بازگشت تراشتگن به ترکیب اصلی ارائه نکرد و گفت: «مهم این است که مارک به‌طور کامل بهبود پیدا کند. او یک دروازه‌بان عالی است و تمام حمایت‌های لازم را از ما دریافت خواهد کرد تا بتواند دوباره در بالاترین سطح بازی کند.»

ماجرای اختلافات تراشتگن و باشگاه تنها به داخل زمین محدود نمی‌شد. امتناع اولیه او از امضای مدارک پزشکی باعث تأخیر در ثبت قرارداد خوان گارسیا شد و تنش‌ها را افزایش داد. با این حال، پس از حل‌وفصل بحران، اکنون تمرکز تراشتگن روی ریکاوری است و انتظار می‌رود در ماه‌های پایانی سال به میادین بازگردد.

