به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال امروز (سه شنبه) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس میزبان ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود. این دیدار به دلیل سابقه رقابت‌های دو تیم و نتایج نزدیک گذشته، یکی از مسابقات جذاب هفته به شمار می‌رود.

مروری بر ۱۰ تقابل اخیر استقلال و ذوب‌آهن نشان می‌دهد که نتایج این بازی‌ها معمولاً نزدیک و سخت بوده است. در این دیدارها نتایج به شرح زیر رقم خورده است:

استقلال ۱ – ۱ ذوب‌آهن

استقلال ۰ – ۳ ذوب‌آهن

استقلال ۲ – ۱ ذوب‌آهن

استقلال ۱ – ۱ ذوب‌آهن

استقلال ۲ – ۰ ذوب‌آهن

استقلال ۱ – ۰ ذوب‌آهن

استقلال ۲ – ۰ ذوب‌آهن

استقلال ۰ – ۲ ذوب‌آهن

استقلال ۰ – ۰ ذوب‌آهن

استقلال ۲ – ۱ ذوب‌آهن

بر اساس این آمار، استقلال موفق به کسب ۵ پیروزی شده، ذوب‌آهن در ۲ مسابقه برنده بوده و ۳ دیدار هم با تساوی خاتمه یافته است.

آبی‌پوشان پایتخت به دنبال کسب سه امتیاز هستند و در سوی مقابل، ذوب‌آهن امیدوار است با عملکردی موفق، امتیازات ارزشمندی از این جدال خارج از خانه به دست آورد.

