استقلال به دنبال تداوم برتری مقابل ذوبآهن
استقلال امروز در چارچوب رقابتهای لیگ برتر به مصاف ذوبآهن میرود.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال امروز (سه شنبه) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس میزبان ذوبآهن اصفهان خواهد بود. این دیدار به دلیل سابقه رقابتهای دو تیم و نتایج نزدیک گذشته، یکی از مسابقات جذاب هفته به شمار میرود.
مروری بر ۱۰ تقابل اخیر استقلال و ذوبآهن نشان میدهد که نتایج این بازیها معمولاً نزدیک و سخت بوده است. در این دیدارها نتایج به شرح زیر رقم خورده است:
استقلال ۱ – ۱ ذوبآهن
استقلال ۰ – ۳ ذوبآهن
استقلال ۲ – ۱ ذوبآهن
استقلال ۱ – ۱ ذوبآهن
استقلال ۲ – ۰ ذوبآهن
استقلال ۱ – ۰ ذوبآهن
استقلال ۲ – ۰ ذوبآهن
استقلال ۰ – ۲ ذوبآهن
استقلال ۰ – ۰ ذوبآهن
استقلال ۲ – ۱ ذوبآهن
بر اساس این آمار، استقلال موفق به کسب ۵ پیروزی شده، ذوبآهن در ۲ مسابقه برنده بوده و ۳ دیدار هم با تساوی خاتمه یافته است.
آبیپوشان پایتخت به دنبال کسب سه امتیاز هستند و در سوی مقابل، ذوبآهن امیدوار است با عملکردی موفق، امتیازات ارزشمندی از این جدال خارج از خانه به دست آورد.