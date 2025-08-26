خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقلال به دنبال تداوم برتری مقابل ذوب‌آهن

استقلال به دنبال تداوم برتری مقابل ذوب‌آهن
کد خبر : 1678350
لینک کوتاه کپی شد.

استقلال امروز در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر به مصاف ذوب‌آهن می‌رود.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال امروز (سه شنبه)  از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس میزبان ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود. این دیدار به دلیل سابقه رقابت‌های دو تیم و نتایج نزدیک گذشته، یکی از مسابقات جذاب هفته به شمار می‌رود.

مروری بر ۱۰ تقابل اخیر استقلال و ذوب‌آهن نشان می‌دهد که نتایج این بازی‌ها معمولاً نزدیک و سخت بوده است. در این دیدارها نتایج به شرح زیر رقم خورده است:

استقلال ۱ – ۱ ذوب‌آهن

استقلال ۰ – ۳ ذوب‌آهن

استقلال ۲ – ۱ ذوب‌آهن

استقلال ۱ – ۱ ذوب‌آهن

استقلال ۲ – ۰ ذوب‌آهن

استقلال ۱ – ۰ ذوب‌آهن

استقلال ۲ – ۰ ذوب‌آهن

استقلال ۰ – ۲ ذوب‌آهن

استقلال ۰ – ۰ ذوب‌آهن

استقلال ۲ – ۱ ذوب‌آهن

بر اساس این آمار، استقلال موفق به کسب ۵ پیروزی شده، ذوب‌آهن در ۲ مسابقه برنده بوده و ۳ دیدار هم با تساوی خاتمه یافته است.

آبی‌پوشان پایتخت  به دنبال کسب سه امتیاز هستند و در سوی مقابل، ذوب‌آهن امیدوار است با عملکردی موفق، امتیازات ارزشمندی از این جدال خارج از خانه به دست آورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور