رسمی: ​تمدید قرارداد نیکو کواچ با دورتموند تا ۲۰۲۷

به گزارش ایلنا، نیکو کواچ که در ژانویه ۲۰۲۵ با قراردادی ۱۸ماهه هدایت دورتموند را در شرایطی که این تیم در رده یازدهم بوندس‌لیگا قرار داشت، بر عهده گرفت، توانست با یک جهش چشمگیر در هفته‌های پایانی فصل، زنبورها را به سهمیه لیگ قهرمانان اروپا برساند. دورتموند در آن مقطع ۲۲ امتیاز از ۲۴ امتیاز ممکن را کسب کرد و فصل را در رده چهارم به پایان رساند.

مربی ۵۳ساله که سابقه هدایت بایرن مونیخ، آینتراخت فرانکفورت و موناکو را در کارنامه دارد، در بیانیه باشگاه گفت:«با کار صادقانه، تصمیم‌گیری‌های شفاف و اشتیاق فراوان، می‌خواهیم دورتموند را دوباره به قدرت گذشته‌اش بازگردانیم. هنوز کارهای زیادی داریم که با هم انجام دهیم.»

سباستین کِل، مدیر ورزشی دورتموند نیز از عملکرد کواچ تمجید کرد و گفت: «او با باور، شدت و اشتیاق به استقبال هر بازی می‌رود. ما اعتقاد داریم که می‌توانیم با او مسیر موفقیت‌آمیز پایان فصل گذشته را ادامه دهیم.»

نیکو کواچ که به انضباط، تمرکز بر آمادگی جسمانی و تلاش بی‌وقفه معروف است، نخستین موفقیت بزرگ خود را در سال ۲۰۱۸ با قهرمانی در جام حذفی آلمان همراه آینتراخت فرانکفورت به‌دست آورد. او سپس با بایرن مونیخ در فصل ۱۹-۲۰۱۸ قهرمان لیگ و جام حذفی شد، اما در ابتدای فصل بعد از کار برکنار شد.

دورتموند فصل جاری را با تساوی ۳-۳ مقابل سن‌پائولی آغاز کرده، در حالیکه در دقایق پایانی با اخراج یک بازیکن، دو گل دریافت کرد. با این حال، تمدید قرارداد کواچ نشانه‌ای از اعتماد کامل مدیریت باشگاه به برنامه‌های بلندمدت این مربی برای بازسازی تیم است.

