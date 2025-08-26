شرط ویژه پرسپولیس برای جدایی سردار دورسون

به گزارش ایلنا، در آخرین روز نقل‌وانتقالات تابستانی، پرسپولیس قرارداد سردار دورسون و سعید مهری را فسخ کرد تا هر دو بازیکن از جمع سرخپوشان جدا شوند. جدایی دورسون در حالی رقم خورد که او فصل گذشته با نظر اسماعیل کارتال جذب شده بود و بسیاری تصور می‌کردند با حضور وحید هاشمیان نیز در ترکیب تیم باقی بماند، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که پایان همکاری با این مهاجم رقم خورد.

رئیس هیئت‌مدیره پرسپولیس در توضیح این جدایی گفت: «جذب هر بازیکن با درخواست مکتوب سرمربی صورت می‌گیرد و همان‌طور که این حق وجود دارد، سرمربی از نظر فنی می‌تواند تصمیم بگیرد برخی بازیکنان دیگر در تیم نباشند. با توجه به پر بودن لیست، مذاکراتی انجام شد تا سعید مهری و سردار دورسون جدا شوند.»

او درباره شرط خاص قرارداد این بازیکن افزود: «در قرارداد سردار دورسون بندی وجود دارد که اگر به تیمی ایرانی برود، باید مبلغی به عنوان غرامت به پرسپولیس پرداخت کند. چنین بندی در قرارداد الکسیس گندوز هم لحاظ شده بود.»

حدادی همچنین درباره مسائل مالی توضیح داد: «مهری و دورسون از باشگاه طلب داشتند و بخشی از مبلغ دریافتی‌شان مربوط به مطالبات فصل گذشته بود. ما تلاش کردیم توافقی دوستانه شکل بگیرد تا بازیکنان با خاطره خوش از ایجا بروند. همین رویکرد را در مورد گولسیانی هم دنبال کردیم.»

وی در پایان تأکید کرد: «کادر فنی به ما اعلام کرد که از نظر فنی به این بازیکنان نیازی وجود ندارد. هرچند فسخ قرارداد از لحاظ مالی برای باشگاه هزینه‌بر بود، اما تصمیم نهایی با سرمربی است و ما اولویت را به نظر فنی دادیم. همان‌طور که زمانی آقای کارتال درخواست جذب دورسون را داشت و باشگاه اقدام کرد، امروز هم با تصمیم کادر فنی همکاری به پایان رسید.»

