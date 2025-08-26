اوریه بعد از فیفادی آماده بازگشت است

به گزارش ایلنا، غیبت سرژ اوریه در دو هفته ابتدایی لیگ برتر به دلیل ماجرای ابتلا به هپاتیت، باعث شد سهیل صحرایی و یعقوب براجعه به‌طور موقت وظیفه پوشش سمت راست خط دفاعی پرسپولیس را برعهده بگیرند. موضوعی که نگرانی هواداران را افزایش داده بود، اما حالا خبرهای امیدوارکننده‌ای در این باره به گوش می‌رسد.

پیمان حدادی، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس، در این خصوص گفت: «آقای اوریه پیش از حضور در ایران در ترکیه آزمایش‌های سی‌تی‌اسکن، ام‌آر‌آی و تست‌های عضلانی داده بود. او در دوران بازی در تاتنهام و پاری‌سن‌ژرمن هم این بیماری را داشت و دارو مصرف می‌کرد، اما نوع بیماری‌اش واگیردار نیست. در آخرین تیمش هم به او گفتند نیازی به ادامه مصرف دارو ندارد و همین مسئله باعث قطع روند درمان شد.»

او ادامه داد: «در جلسه اخیر کمیته انضباطی مشخص شد مشکل خاصی وجود ندارد و فکر می‌کنم از بازی بعدی او را در کنار تیم داشته باشیم. در اینجا لازم می‌دانم از همکاری مسئولان ایفمارک هم تشکر کنم. به نظرم این موضوع به طور کامل حل شده است.»

حدادی درباره احتمال حضور اوریه در هفته سوم لیگ برتر گفت: «اگر کادرفنی صلاح بداند، او از بازی بعدی در ترکیب پرسپولیس قرار خواهد گرفت.»

