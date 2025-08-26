خبرگزاری کار ایران
​انتقاد تند از کاپیتان یونایتد: مثل بچه‌ها رفتار کرد

برونو فرناندز، کاپیتان منچستریونایتد، پس از از دست دادن پنالتی مقابل فولام و اعتراض به برخورد ناخواسته داور، با موجی از انتقادات تند مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار منچستریونایتد و فولام که با تساوی ۱-۱ به پایان رسید، برونو فرناندز یک پنالتی حیاتی را در نیمه نخست به بیرون زد و به جای باز کردن دروازه، توپ را به سکوهای ورزشگاه کروین کاتیج فرستاد. اما ماجرا زمانی جنجالی‌تر شد که او در مصاحبه پس از بازی اعلام کرد برخورد داور با او پیش از ضربه زدن، تمرکزش را به‌هم زده است.

برونو فرناندز گفت: «از این ناراحت بودم که داور حتی عذرخواهی نکرد. شما به عنوان پنالتی‌زن، روتین خاص خودتان را دارید و این موضوع من را از حالت طبیعی خارج کرد. البته نمی‌خواهم این را بهانه کنم، چون ضربه‌ام واقعاً بد بود و خودم به زیر توپ ضربه زدم.»

با این حال، این اظهارات واکنش‌های تندی را از سوی کارشناسان به‌همراه داشت. کریگ برلی، ستاره سابق چلسی، در برنامه‌ای تلویزیونی فرناندز را «بچه لوس» توصیف کرد و گفت:«واقعاً شرم‌آور بود. داور سهواً با او برخورد کرد و او طوری واکنش نشان داد که انگار به عمد به او ضربه زده. هر بازیکنی با اعتمادبه‌نفس بالا این مسئله را نادیده می‌گرفت و ضربه‌اش را می‌زد، اما او مثل همیشه شروع کرد به غر زدن و بهانه‌گیری. این واقعاً رفتار کودکانه‌ای بود.»

برلی همچنین اضافه کرد:«چطور ممکن است چنین اتفاقی روی روتین تو تأثیر بگذارد؟ او آن‌قدر بزرگ‌نمایی کرد که ماجرا از خود پنالتی مهم‌تر شد. این رفتار، تصویر ناخوشایندی از او به‌جا گذاشت.»

منچستریونایتد در ادامه بازی با گل به خودی رودریگو مونیـز پیش افتاد، اما در نهایت با گل امیل اسمیت‌رو، پیروزی را از دست داد تا روند بدون برد شاگردان روبن آموریم در فصل جدید لیگ برتر ادامه داشته باشد.

