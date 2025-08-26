مدافع جدید پرسپولیس مورد اعتماد وحید هاشمیان
سرمربی پرسپولیس پس از برد ارزشمند تیمش برابر سپاهان از عملکرد حسین ابرقویی تمجید ویژهای انجام داد.
به گزارش ایلنا، پیروزی پرسپولیس در نقش جهان نه تنها سه امتیاز مهم برای سرخپوشان به همراه داشت، بلکه فرصتی شد تا حسین ابرقویی، مدافع تازهوارد تیم، تواناییهای خود را به نمایش بگذارد. ابرقویی در نخستین حضورش در ترکیب اصلی پرسپولیس برابر یکی از خطرناکترین خطوط حمله لیگ، نمایش مطمئنی داشت و نقش پررنگی در کلینشیت تیم ایفا کرد.
وحید هاشمیان پس از بازی درباره او گفت: «ابرقویی عملکرد خوبی داشت و واقعاً تعجب میکنم چرا به چنین بازیکن باکیفیتی طی سالهای گذشته توجه نشده است. بعد از جلسه دوم یا سوم تمرین بود که من و همکارانم به این نتیجه رسیدیم او بازیکن بزرگی است.»
سرمربی پرسپولیس تأکید کرد که معیار اصلیاش توانایی و تلاش بازیکنان است، نه نام و سابقه: «هر کسی که شایستگی داشته باشد در ترکیب قرار میگیرد. ابرقویی هم اگر کادر فنی تیم ملی بخواهد میتواند به آنها کمک کند. البته این تازه اولین بازی او بود و باید با کار بیشتر خودش را بالاتر بکشد.»
نمایش امیدوارکننده مدافع جدید پرسپولیس میتواند سرآغاز فصلی متفاوت برای او باشد؛ فصلی که با تردید آغاز شد اما حالا فرصت دارد جایگاهش را در جمع سرخها تثبیت کند.