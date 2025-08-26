درخواست رسمی پرسپولیس برای بازگشت به ورزشگاه آزادی

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی رئیس هیئت‌مدیره پرسپولیس تأکید کرد که بخش زیادی از عملیات بازسازی ورزشگاه آزادی انجام شده و حالا انتظار می‌رود مراحل پایانی هرچه سریع‌تر تکمیل شود تا این تیم دوباره بتواند میزبان مسابقاتش در استادیوم ملی فوتبال ایران باشد. او گفت: «ما خواهش می‌کنیم این تلاش بیشتر شود تا پرسپولیس و استقلال بتوانند در این ورزشگاه بازی کنند. فوتبال با حضور تماشاگر جذاب می‌شود و طبیعتاً در آزادی جذابیت بیشتری خواهد داشت. فکر می‌کنم از یک ماه بعد بتوانیم همه بازی‌ها را در ورزشگاه آزادی برگزار کنیم.»

حدادی در ادامه با اشاره به تأثیر غیبت آزادی در نتایج فصل گذشته افزود: «پارسال در نیم‌فصل اول بخشی از امتیازات ما به دلیل بازی در ورزشگاه‌های دیگر از دست رفت. از همه مسئولان به‌ویژه وزارت ورزش می‌خواهیم شرایط را فراهم کنند تا دوباره در آزادی میزبان باشیم.»

او درباره احتمال برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگران هم توضیح داد: «این تصمیمی نیست که من شخصاً بگیرم و باید بررسی شود. اما فوتبال بدون هوادار جذابیت ندارد. در دوران کرونا در آزادی بدون تماشاگر بازی کردیم و جذاب نبود. امیدوارم این‌بار هواداران در کنار ما باشند.»

با این شرایط، پرسپولیس امیدوار است پس از سال‌ها دوری و برگزاری بازی‌های خانگی در ورزشگاه‌های مختلف، دوباره به آزادی برگردد و در حضور هواداران پرشمارش میزبان رقبا باشد.

