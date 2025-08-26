​انتقاد تند اشلوت از نیوکسل: بیشتر شبیه جنگ بود تا فوتبال!

به گزارش ایلنا، دیدار مهیج دو تیم نیوکاسل و لیورپول در ورزشگاه سنت جیمزز پارک با نتیجه ۳ بر ۲ به سود شاگردان آرنه اشلوت خاتمه یافت، اما آنچه بیشتر از همه در ذهن‌ها ماند، نه تنها گل دقیقه ۱۰۰ ریو نگوموها، بلکه فضای پرتنش و فیزیکی مسابقه بود. در نیمه نخست این بازی پربرخورد، ۱۹ خطا به ثبت رسید و در وقت‌های اضافه، آنتونی گوردون به دلیل تکل خشن روی ویرژیل فن‌دایک از زمین اخراج شد.

پس از این اخراج، نیوکسل با یک بازیکن کمتر، رویکردی کاملاً بسته اتخاذ کرد و صرفاً از پرتاب اوت‌های بلند، ضربات ایستگاهی و ارسال‌های دروازه‌بان خود برای رسیدن به دروازه استفاده کرد. گل دوم آن‌ها نیز روی یکی از همین ارسال‌ها و اشتباه خط دفاع لیورپول به ثمر رسید.

اشلوت در گفت‌وگو با اسکای اسپورتس اظهار داشت:«صادقانه بگویم مطمئن نیستم که امشب واقعاً شاهد یک مسابقه فوتبال بودیم. این بازی پر بود از پرتاب اوت‌ها، ضربات آزاد و ارسال‌های بلند که ارتباطی با فوتبال مدرن یا مسائل تاکتیکی نداشت. با این حال، از اینکه بازیکنانم در چنین شرایطی ایستادگی کردند، بسیار راضی هستم.»

او در ادامه با اشاره به دشواری‌های بازی افزود: «در نیمه دوم فرصت چندانی برای بازی‌سازی نداشتیم، اما همان یکی دو حمله‌ای که شکل دادیم، از جمله گل سوم، بسیار ارزشمند بود. گل انگوموها از معدود حملاتی بود که توپ از جناح راست به مرکز و سپس به چپ منتقل شد. برای یک بازیکن ۱۶ ساله، چنین گلی در چنین لحظه‌ای واقعاً فوق‌العاده است.»

اشلوت همچنین با اشاره به آمار بازی تأکید کرد: «توپ تنها ۴۰.۸ درصد از زمان بازی در جریان بود، عددی که نشان می‌دهد بیشتر با یک نبرد فیزیکی روبه‌رو بودیم تا یک دیدار فوتبال واقعی. اما حتی در چنین شرایطی، تیم من تسلیم نشد.»

این نتیجه، دومین برد متوالی لیورپول در فصل جدید بود و حالا اشلوت امیدوار است با همین روحیه، مسیر موفقیت‌آمیز خود را ادامه دهد.

