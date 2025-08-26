مراسم تشییع پیکر پهلوان رضا سوخته سرایی برگزار شد

به گزارش ایلنا، در این مراسم که جمع کثیر از پیشکسوتان، قهرمانان، مسئولان و اصحاب رسانه و خانواده محترم آن مرحوم حضور داشتند، پیکر زنده یاد سوخته سرایی پس از تشییع، برای خاکسپاری به قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) منتقل شد.

ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون کشتی در این مراسم حضور داشت و از جمله پیشکسوتان و قهرمانان حاضر در این مراسم می توان به محمدابرهیم سیف پور، علی اکبر حیدری، ابراهیم جوادی، منصور برزگر، محسن فرح وشی، اله مراد زرینی، عباس نمازیان، بهروز یاری، تقی اکبرنژاد، علی اکبرنژاد، حسن حمیدی، صادق گودرزی، علیرضا لرستانی، سردار باران چشمه رئیس سابق فدراسیون زورخانه ای، علی اکبر جیرسرایی رئیس کمیته پیشکسوتان و حمید یاری رئیس سازمان لیگ و مسابقات اشاره کرد.

لازم به ذکر است علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در سفر کاری در استان مازندران حضور دارد.

جامعه کشتی کشور برای این قهرمان بزرگ کشتی ایران طلب مغفرت و آمرزش و برای بازماندگان آرزوی صبر دارد.

انتهای پیام/