تمرینات تیم فوتبال بانوان پرسپولیس استارت خورد
اولین جلسه تمرینی تیم فوتبال بانوان پرسپولیس عصر دوشنبه در ورزشگاه شهید کاظمی با حضور محمد انصاری معاون ورزشی باشگاه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این تمرین، محمد انصاری معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس حضور یافت و از نزدیک با بازیکنان به گفت‌وگو پرداخت.

انصاری با تأکید بر حرفه‌ای‌گری و تلاش گروهی اظهار داشت: باید چه در زمین فوتبال و چه بیرون زمین، بزرگ فکر کنیم و حرفه‌ای عمل کنیم، اکنون که پیراهن پرسپولیس را بر تن کرده‌اید، برای موفقیت باید در تمام ابعاد تلاش کنید.

وی ادامه داد: اگرچه شاید دیر شروع کرده‌ایم، اما در همین مدت کوتاه بازیکنان با کیفیتی جذب شده‌اند و کادر فنی تیم نیز از بهترین‌هاست. امیدوارم با همدلی و تلاش، بتوانیم در پایان فصل نتایج ارزشمندی کسب کنیم.

در ادامه مریم آزمون سرمربی تیم بانوان پرسپولیس ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع سرخپوشان اظهار داشت: بنده طرفدار تیم پرسپولیس بودم و‌ خیلی خوشحالم‌ امروز درجمع شما بازیکنان تیم حضور دارم.

وی افزود: با کمک شما بازیکنان و همراهی کادر فنی قطعا تلاش خواهیم کرد تا فصل خوبی همراه با قهرمانی داشته باشیم و این مهم دور از دسترس نیست و قطعا با همدلی و پشتکار شما بازیکنان امکان پذیر خواهد شد.

در ادامه با توجه به اولین روز تمرین، بازیکنان تمرینات سبکی داشتند، بازیکنان ابتدا پس از گرم کردن، کار با توب را انجام دادند و سپس در قالب دو‌ گروه با هم به تمرین پرداختند.

