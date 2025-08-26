مجمع هیات فوتبال استان تهران برگزار شد

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیأت رئیسه هیات فوتبال استان تهران صبح امروز با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون، طهمورث حیدری رئیس کمیته امور استان ها، مهدی محمدنبی نایب رییس، علی خطیر و حجت کریمی اعضای هیأت رئیسه، مهدی ملک آباد رئیس حراست و فاطمه علیپور رییس دپارتمان امور استان ها به همراه اعضای فانونی این مجمع برگزار شد.

در این نشست از لوگوی جدید هیات فوتبال تهران رونمایی شد و سپس صورت های مالی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه مجید محمدی با ۴۲ رأی از ۴۳ رأی محفوظه به عنوان نایب رئیس آقایان و مریم منظمی با ۳۸ رأی از ۴۳ رای به عنوان نایب رئیس بانوان هیات فوتبال استان انتخاب شدند.

انتهای پیام/