ستاره سابق پرسپولیس و سپاهان در آستانه حضور در آذربایجان

در حالیکه شایعات زیادی پیرامون آینده رضا اسدی، مهاجم ملی‌پوش فوتبال ایران، منتشر شده، حالا نام او به جد در فهرست خرید باشگاه قره‌باغ آذربایجان دیده می‌شود.

این مهاجم ۲۹ ساله که فصل گذشته در سپاهان بازی می‌کرد، طی هفته‌های اخیر پیشنهادهای متعددی از کشورهای مختلف دریافت کرده است. طبق گزارش رسانه‌های بین‌المللی، اسدی پیش‌تر سه پیشنهاد باشگاه العربی کویت را رد کرده و همینطور حاضر به پذیرش پیشنهاد تیم‌هایی از یونان و اتریش نیز نشده است.

رسانه آذربایجانی GettoSport نیز با انتشار تصویری از این بازیکن مدعی شد قره‌باغ قصد دارد خط حمله خود را با جذب اسدی تقویت کند. این رسانه یادآوری کرده که مهاجم ایرانی سابقه حضور در پرسپولیس، تراکتور، سپاهان و سایپا را دارد و تغییر پست او از هافبک دفاعی به مهاجم نوک باعث شد به تیم ملی ایران هم دعوت شود.

علاوه بر این، سایت معتبر Transfermarkt نیز بحثی در انجمن هواداری خود درباره احتمال انتقال رضا اسدی به قره‌باغ باز کرده که بازتاب زیادی میان طرفداران فوتبال در آذربایجان و ایران داشته است.

با توجه به شرایط موجود، هنوز آینده این مهاجم ایرانی مشخص نیست اما قره‌باغ یکی از جدی‌ترین مشتریان او به حساب می‌آید و باید دید در نهایت کدام تیم موفق به جذبش خواهد شد.

