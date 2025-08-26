خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سورپرایزهای حدادی‌فر برای استقلال: فقط یک نفر قطعی است

سورپرایزهای حدادی‌فر برای استقلال: فقط یک نفر قطعی است
کد خبر : 1678195
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی ذوب‌آهن اعلام کرده تنها بازیکنی که جایگاهش در ترکیب اصلی مقابل استقلال تضمین شده، دروازه‌بان تیم است.

به گزارش ایلنا، ذوب‌آهن اصفهان پس از شکست خانگی مقابل پیکان در هفته نخست لیگ برتر، حالا در اندیشه جبران و کسب اولین امتیاز فصل برابر استقلال قرار دارد. قاسم حدادی‌فر در نشست خبری پیش از این بازی با تمجید از حریف تاکید کرد که تیمش برای گرفتن امتیاز وارد میدان می‌شود و هیچ ترسی از استقلال ندارد.

حدادی‌فر در توضیحاتش یک نکته مهم را روشن کرد: «تنها بازیکنی که حضور ثابت او قطعی است، پارسا جعفری دروازه‌بان تیم است.» او از گلر جوان خود به عنوان یکی از بهترین‌های لیگ یاد کرد و گفت اعتماد کاملی به او دارد. با این حال، در سایر خطوط ترکیب ذوب‌آهن می‌تواند با تغییرات و سورپرایزهای احتمالی همراه باشد.

در خط دفاع، احتمال حضور شایان مصلح و شاهین طاهرخانی زیاد است و آرش قادری نیز در این بخش نقش خواهد داشت. در میانه میدان، نادر محمدی و جلال‌الدین علی‌محمدی گزینه‌های ثابت به نظر می‌رسند و امکان دارد محمود قائد‌رحمتی و ابوالفضل حسینی‌فر هم برای نخستین بار در ترکیب اصلی دیده شوند.

در خط حمله، احسان پهلوان و امید لطیفی با وجود ناکامی در گلزنی هفته اول، نمایش امیدوارکننده‌ای داشتند و شرایط تمرینی‌شان هم مطلوب گزارش شده است. همچنین جنان زایموویچ می‌تواند برگ برنده و سورپرایز حدادی‌فر مقابل استقلال باشد.

ترکیب احتمالی ذوب‌آهن برابر استقلال:

پارسا جعفری، نادر محمدی، شایان مصلح، شاهین طاهرخانی، آرش قادری، ابوالفضل حسینی‌فر، جلال‌الدین علی‌محمدی، محمود قائد‌رحمتی، احسان پهلوان، امید لطیفی، جنان زایموویچ.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور