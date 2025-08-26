شروع دوباره عیسی در تقابل با استاد قدیمی

به گزارش ایلنا، دیدار پیش‌روی خوزستان و ملوان تنها یک مسابقه عادی در جدول لیگ برتر نیست، بلکه صحنه‌ای برای تقابل دوباره شاگرد و مربی سابق است. گل‌محمدی که حالا دومین فصل حضور خود روی نیمکت خوزستان را پشت سر می‌گذارد، شناخت کاملی از سبک بازی آل‌کثیر دارد و به خوبی می‌داند چگونه باید مدافعانش را برای مقابله با او آماده کند.

آل‌کثیر تابستان پرحاشیه‌ای را پشت سر گذاشت؛ ابتدا با استقلال به توافق رسید اما در پی فشار هواداران، قراردادش فسخ شد و در نهایت تصمیم گرفت به ملوان بپیوندد. او اکنون با انگیزه‌ای مضاعف در انزلی به دنبال اثبات دوباره توانایی‌های خود است تا جایگاهش را در سطح اول فوتبال ایران پس بگیرد.

یادآوری همکاری مشترک این دو در پرسپولیس، به‌ویژه در فصل تاریخی حضور سرخپوشان در فینال لیگ قهرمانان آسیا، نشان می‌دهد که رویارویی امروز فراتر از یک بازی ساده است. آل‌کثیر در آن مقطع با گل‌های حساس خود به تیم کمک زیادی کرد و گل‌محمدی بارها از او حمایت کرده بود. حالا پس از چند سال، سرنوشت آن رابطه قدیمی در قالب یک رقابت مستقیم دوباره زنده می‌شود.

