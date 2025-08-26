خبرگزاری کار ایران
باکیچ: کنار هم پیروزی‌های بیشتر را جشن می‌گیریم

مارکو باکیچ نسبت به پیروزی بزرگ سرخ‌ها مقابل سپاهان واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،  مارکو باکیچ که در ترکیب اصلی پرسپولیس مقابل سپاهان به میدان رفت و نمایش قابل قبولی در میانه زمین داشت، پس از این پیروزی حساس در نقش جهان، پیامی ویژه برای هواداران منتشر کرد. او در این پست نوشت: «برد بزرگ، سه امتیاز مهم! ممنون بابت حمایت فوق‌العاده شما. با هم برای پیروزی‌های بیشتر.»

این پیام در حالی منتشر شد که باکیچ تنها در دومین حضورش با پیراهن پرسپولیس توانست تجربه یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های فوتبال ایران را پشت سر بگذارد. هافبک مونته‌نگرویی با دوندگی بالا و نظم تاکتیکی، بخش مهمی از پرس تیمی سرخپوشان را پوشش داد و توانست در تقابل با هافبک‌های باتجربه سپاهان نمایش امیدوارکننده‌ای ارائه دهد.

واکنش باکیچ در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای میان هواداران داشت و هواداران پرسپولیس در کامنت‌ها از بازی او تمجید کردند.

