شوک در فهرست تیم ملی برزیل
نیمار، وینی و رودریگو از لیست آنچلوتی خط خوردند
تیم ملی فوتبال برزیل با فهرستی متفاوت به استقبال دو دیدار پایانی مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در منطقه آمریکای جنوبی میرود؛ جایی که نام سه ستاره بزرگ غایب است.
به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی تیم ملی برزیل، فهرست ۲۳ نفره خود برای دیدارهای مقابل شیلی و بولیوی را اعلام کرد؛ در این لیست نامی از نیمار، وینیسیوس جونیور و رودریگو دیده نمیشود. این در حالی است که سلسائو با ۲۵ امتیاز، همامتیاز با اکوادور و پس از آرژانتین در رتبه سوم جدول قرار دارد و صعودش به جام جهانی قطعی شده است.
برزیل روز ۴ سپتامبر در ورزشگاه ماراکانا میزبان شیلی خواهد بود و سپس در تاریخ ۹ سپتامبر راهی شهر مرتفع «الآلتو» در بولیوی میشود؛ شهری با ارتفاع بیش از ۴۱۰۰ متر از سطح دریا که همواره چالشبرانگیز بوده است.
آنچلوتی در نشست خبری اعلام کرد تصمیم به دعوت نکردن از برخی ستارههای شناختهشده به دلیل شناخت کافی از عملکرد آنها بوده و ترجیح داده بازیکنان جدیدتری را مورد ارزیابی دقیقتر قرار دهد.
نیمار که بهتازگی از مصدومیت پا رها شده، همچنان در روند بازگشت به شرایط بازی است و وینیسیوس نیز با محرومیت یکجلسهای به خاطر دریافت کارتهای زرد، تنها میتوانست در بازی دوم حضور داشته باشد. رودریگو نیز به دلایل فنی از لیست کنار گذاشته شده است.
فهرست کامل بازیکنان تیم ملی برزیل:
دروازهبانان: آلیسون (لیورپول)، بنتو (النصر)، هوگو سوزا (کورینتیانس)
مدافعان: الکساندرو ریبیرو (لیل)، الکس ساندرو (فلامینگو)، کایو هنریکه (موناکو)، داگلاس سانتوس (زنیت)، فابریسیو برونو (کروزیرو)، گابریل ماگالائش (آرسنال)، مارکینیوش (پاریسنژرمن)، وندرسون (موناکو)، وسلی (رم)
هافبکها: آندره سانتوس (چلسی)، برونو گیمارش (نیوکسل)، کاسمیرو (منچستریونایتد)، جوئلینتون (نیوکسل)، لوکاس پاکتا (وستهم)
مهاجمان: استوائو (چلسی)، گابریل مارتینلی (آرسنال)، ژوائو پدرو (چلسی)، کایو خورخه (کروزیرو)، لوئیز هنریکه (زنیت)، ماتیوس کنیا (منچستریونایتد)، رافینیا (بارسلونا)، ریچارلیسون (تاتنهام)