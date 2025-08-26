مقصد بعدی کاپیتان رئال مادرید مشخص شد

به گزارش ایلنا، ستاره سابق رئال مادرید که در تابستان جاری و پس از پایان قراردادش با این تیم پرافتخار اسپانیایی بدون تیم مانده بود، حالا با بایر لورکوزن آلمان برای ادامه فوتبال به توافق رسیده است. انتقالی که نخستین تجربه بین‌المللی این بازیکن ۳۴ ساله پس از سال‌ها حضور در لالیگا به شمار می‌رود.

لوکاس واسکز که از محصولات آکادمی رئال مادرید بود، تنها یک فصل را به صورت قرضی در اسپانیول سپری کرد و در سایر سال‌ها پیراهن سفیدپوشان مادریدی را به تن داشت. او طی دهه گذشته نقش جانشین مطمئنی برای دنی کارواخال در سمت راست خط دفاعی ایفا می‌کرد و پس از انتقال از پست بال راست به دفاع راست، به مهره‌ای چندمنظوره تبدیل شد.

با پیوستن ترنت الکساندر آرنولد به ترکیب رئال مادرید، تمدید قرارداد با واسکز از سوی مدیران باشگاه منتفی شد و او بدون تیم ماند. در این مدت گمانه‌زنی‌هایی درباره بازگشت به اسپانیول یا انتقال به تیم‌هایی چون یوونتوس و میلان وجود داشت، اما در نهایت مقصد نهایی او بوندس‌لیگا شد.

در فصل گذشته، واسکز با وجود مصدومیت طولانی‌مدت کارواخال، فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی پیدا کرد و ۵۳ بازی در تمامی رقابت‌ها به میدان رفت. او در این مدت ۲ گل زد و ۸ پاس گل نیز به ثبت رساند، هرچند در برخی بازی‌ها به دلیل افت بدنی مورد انتقاد قرار گرفت و حتی فده والورده به‌صورت موقت جای او را در دفاع راست پر کرد.

با این حال، تجربه بالای واسکز در بازی‌های سطح بالا و درک بالای او از تاکتیک‌های هجومی باعث شده تا اریک تن‌هاخ، سرمربی بایر لورکوزن، روی توانایی‌های او در پست مدافع کناری و هافبک کناری حساب ویژه‌ای باز کند.

