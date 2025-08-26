خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابهام در خط حمله

ترکیب احتمالی استقلال مقابل ذوب‌آهن

ترکیب احتمالی استقلال مقابل ذوب‌آهن
کد خبر : 1678138
لینک کوتاه کپی شد.

با نزدیک شدن به دومین دیدار فصل، استقلال در حالی مهیای تقابل با ذوب‌آهن می‌شود که ترکیب خط حمله این تیم همچنان محل گمانه‌زنی است.

به گزارش ایلنا، شاگردان ریکاردو ساپینتو پس از پیروزی ارزشمند برابر تراکتور در هفته نخست لیگ برتر، با روحیه‌ای بالا به استقبال مسابقه خانگی مقابل ذوب‌آهن رفته‌اند. با وجود این آمادگی، حضور چند بازیکن تازه‌وارد موجب شده ترکیب احتمالی استقلال، به‌ویژه در بخش هجومی، در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

در درون دروازه، آدان، گلر باتجربه اسپانیایی، بار دیگر مأمور محافظت از قفس توری استقلال خواهد بود. او که در تبریز عملکردی مطمئن داشت، امیدوار است دومین کلین‌شیت متوالی خود را ثبت کند.

ساپینتو در خط دفاعی تغییری نخواهد داشت و زوج آرمین سهرابیان و عارف آقاسی در مرکز دفاع حفظ خواهند شد. در کناره‌ها نیز رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی وظیفه حملات از جناحین را بر عهده خواهند داشت، دو بازیکنی که هم در فاز دفاعی مؤثرند و هم در فاز هجومی توانایی خلق موقعیت دارند.

در مرکز میدان، ترکیب دیدیه اندونگ و روزبه چشمی نقش اساسی در بازیسازی و پرسینگ خواهند داشت. با این حال، احتمال حضور آرش رزاق‌نیا به‌عنوان جانشین یکی از این دو بازیکن نیز وجود دارد؛ تصمیمی که به استقلال کمک می‌کند در میانه زمین انعطاف‌پذیرتر ظاهر شود.

اما بیشترین ابهام در ترکیب استقلال مربوط به خط حمله است؛ جایی که هواداران امیدوارند شاهد اولین حضور رسمی یاسر آسانی و موسی جنپو باشند. اگرچه ممکن است این دو بازیکن به‌عنوان یار تعویضی وارد زمین شوند، اما احتمال قرار گرفتن آسانی در ترکیب اولیه نیز کم نیست. علیرضا کوشکی در سمت راست و محمدحسین اسلامی در نقش مهاجم پشت‌سر نیز دیگر گزینه‌های هجومی استقلال هستند. اسلامی با گل سه امتیازی هفته قبل، شانس بالایی برای حضور ثابت دارد.

در نوک پیکان حمله، به‌دلیل غیبت احتمالی نازون و آزادی، سعید سحرخیزان شانس اصلی برای شروع بازی خواهد بود. این مهاجم جوان به دنبال ثبت اولین گل رسمی‌اش با پیراهن استقلال است و از انگیزه بالایی برخوردار است.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل ذوب‌آهن:

آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، عارف آقاسی، رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، محمدحسین اسلامی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور