به گزارش ایلنا، شاگردان ریکاردو ساپینتو پس از پیروزی ارزشمند برابر تراکتور در هفته نخست لیگ برتر، با روحیه‌ای بالا به استقبال مسابقه خانگی مقابل ذوب‌آهن رفته‌اند. با وجود این آمادگی، حضور چند بازیکن تازه‌وارد موجب شده ترکیب احتمالی استقلال، به‌ویژه در بخش هجومی، در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

در درون دروازه، آدان، گلر باتجربه اسپانیایی، بار دیگر مأمور محافظت از قفس توری استقلال خواهد بود. او که در تبریز عملکردی مطمئن داشت، امیدوار است دومین کلین‌شیت متوالی خود را ثبت کند.

ساپینتو در خط دفاعی تغییری نخواهد داشت و زوج آرمین سهرابیان و عارف آقاسی در مرکز دفاع حفظ خواهند شد. در کناره‌ها نیز رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی وظیفه حملات از جناحین را بر عهده خواهند داشت، دو بازیکنی که هم در فاز دفاعی مؤثرند و هم در فاز هجومی توانایی خلق موقعیت دارند.

در مرکز میدان، ترکیب دیدیه اندونگ و روزبه چشمی نقش اساسی در بازیسازی و پرسینگ خواهند داشت. با این حال، احتمال حضور آرش رزاق‌نیا به‌عنوان جانشین یکی از این دو بازیکن نیز وجود دارد؛ تصمیمی که به استقلال کمک می‌کند در میانه زمین انعطاف‌پذیرتر ظاهر شود.

اما بیشترین ابهام در ترکیب استقلال مربوط به خط حمله است؛ جایی که هواداران امیدوارند شاهد اولین حضور رسمی یاسر آسانی و موسی جنپو باشند. اگرچه ممکن است این دو بازیکن به‌عنوان یار تعویضی وارد زمین شوند، اما احتمال قرار گرفتن آسانی در ترکیب اولیه نیز کم نیست. علیرضا کوشکی در سمت راست و محمدحسین اسلامی در نقش مهاجم پشت‌سر نیز دیگر گزینه‌های هجومی استقلال هستند. اسلامی با گل سه امتیازی هفته قبل، شانس بالایی برای حضور ثابت دارد.

در نوک پیکان حمله، به‌دلیل غیبت احتمالی نازون و آزادی، سعید سحرخیزان شانس اصلی برای شروع بازی خواهد بود. این مهاجم جوان به دنبال ثبت اولین گل رسمی‌اش با پیراهن استقلال است و از انگیزه بالایی برخوردار است.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل ذوب‌آهن:

آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، عارف آقاسی، رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، محمدحسین اسلامی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

