به گزارش ایلنا، لیورپول در شبی پرهیجان و نفس‌گیر موفق ‌شد با برد ۳-۲ مقابل نیوکسل، یکی از دراماتیک‌ترین پیروزی‌های ‌فصل را رقم بزند. اما آرنه اشلوت سرمربی هلندی سرخ‌ها، در پایان ‌بازی چندان راضی به نظر نمی‌رسید و صحبت‌هایش بیشتر به نقد ‌بازی تیمش شباهت داشت‎.‎

اشلوت ابتدا با اشاره به ریتم عجیب مسابقه گفت‎:‌ ‌ "راستش مطمئن ‌نیستم امشب یک مسابقه فوتبال واقعی دیده باشم! همه‌اش ‌ضربات ایستگاهی و پرتاب اوت بود. ما با توپ به‌اندازه کافی خوب ‌بازی نکردیم و در هر حمله، مهاجمان بیش از حد سعی داشتند به ‌زور و ضرب کار را تمام کنند. این جالب نیست‎."‎

با این حال، سرمربی لیورپول از ستاره جوان تیمش، ریو انگوموها، که ‌گل سوم و پیروزی‌بخش لیورپول را در 90+10 به ثمر رساند به شکلی ‌ویژه ستایش کرد: ‌ ‎"‎برای یک بازیکن ۱۶ ساله این گل فوق‌العاده بود. ‌ریو اعتمادبه‌نفس زیادی دارد و کیفیت تمام‌کنندگی‌اش برای سن او ‌تحسین‌برانگیز است. حتی بعضی بازیکنان در رختکن گفتند اگر جای ‌او بودند یک ضربه اضافه می‌زدند، اما او آن‌قدر اعتماد به نفس دارد ‌که که مستقیم شوت می‌زند‎."‎

اشلوت به صحبت‌های جیمی کاراگر اشاره کرد که پیش از شروع بازی ‌گفته بود لیورپول در خط حمله روی نیمکت هیچ کسی را ندارد که ‌بخواهد اگر بازی گره خورد این گره را باز کند. اشلوت در پاسخ به ‌خبرنگار که سوال مشابهی مطرح کرده بود گفت: "یادم می‌آید جیمی ‌قبل از بازی هم همین حرف‌ها را می‌زد، اما امشب دیدیم بازیکنان ‌جوان چطور جریان بازی را تغییر دادند‎."‎

در روزهایی که بحث انتقال الکساندر ایساک به آنفیلد بسیار داغ ‌شده، اشلوت ترجیح داد تمرکز را روی گلزنی مهاجم جدیدش بگذارد‎:‌‌ ‌‌"به نظرم داستان اصلی امشب باید درباره هوگو اکیتیکه باشد که ‌دوباره برای ما گل زد. انصاف نیست که این موضوع نادیده گرفته ‌شود‎

