فن دایک: سنت جیمزز پارک جهنم بود ولی ما سالم بیرون آمدیم

به گزارش ایلنا، کاپیتان لیورپول بعد از پیروزی دراماتیک 3-2 ‌مقابل نیوکسل از هم‌تیمی‌هایش به خصوص ریو انگوموهای جوان ‌که گل پیروزی لیورپول را زد ستایش کرد. ‌

فن‌دایک ابتدا به جو سنگین ورزشگاه سنت جیمزز پارک اشاره کرد و ‌گفت بازی با نیوکسل در این ورزشگاه واقعا دشوار بود‎:‌‌ ‌ ‎"‎همه ‌می‌دانند اینجا بازی کردن همیشه سخت است. این هفته هم با ‌اتفاقات و حاشیه‌های زیادی که در رابطه دو باشگاه پیش آمده بود، ‌نیوکسل حسابی برای این مسابقه آماده شده بود. بنابراین چیزی که ‌امشب دیدیم قابل پیش‌بینی بود‎."

کاپیتان لیورپول در ادامه خاطرنشان کرد که منظورش این نیست که ‌او و تیمش از بازی در این ورزشگاه می‌ترسند، بلکه برعکس‎:‌‌ ‌‎"‎جو این ‌ورزشگاه را دوست دارم. همیشه بازی در چنین فضایی لذت‌بخش ‌است. در واقع برای این مسابقه لحظه‌شماری می‌کردم‎."‎

کاپیتان فن‌دایک درباره برخوردی که آنتونی گوردون با او داشت و ‌باعث اخراج شدنش شد گفت‎:‌‌ ‌‎"‎گوردون شاکی بود و می‌گفت ‌صادقانه بگو، این صحنه اخراج دارد؟ گفتم اگر این صحنه اخراج ‌نداشته باشد، پس من فوتبال را نمی‌فهمم! اینکه عمدی بود یا نه را ‌نمی‌دانم، اما باید از این موضوع عبور کنیم‎."‎

فن‌دایک در پایان به ستایش ستاره جوان لیورپول، ریو انگوموها، ‌پرداخت که در آخرین ثانیه‌های وقت تلف شده گل سوم و ‌پیروزی‌بخش لیورپول را زد‎:‌‌ ‌‎"‌‌ برای ریو خیلی خیلی خوشحالم. قبل از ‌بازی هم به او گفته بودم این تازه شروع راه است. باید ادامه بدهد، ‌سخت کار کند و فروتن بماند‎

