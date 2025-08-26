کیوو: حاشیهسازی نکنید، ناپولی مدعی قهرمانی است
کریستین کیوو، سرمربی اینتر، بعد از پیروزی بزرگ 5-0 تیمش مقابل تورینو در هفته اول سری آ از عملکرد شاگردانش تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، اینتر در هفته اول سریآ با نمایشی طوفانی تورینو را با نتیجه ۵-۰ در هم کوبید تا شروعی رویایی در فصل جدید داشته باشد. کریستین کیوو، سرمربی نراتزوری، در پایان بازی از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد اما تأکید داشت که اینتر برای رسیدن به شرایط ایدهآل راه درازی در پیش دارد.
کیوو در شروع صحبتهایش درباره اینکه از بازی چه تحلیلی دارد گفت: "برای من تنها پاها و دوندگی مهم نیست، بلکه ذهن فوتبالیستها و ذهن تیم حتی شاید مهمتر است. ما خیلی روی این جنبه کار کردهایم و امشب نتیجهاش را دیدیم."
او با تمجید از نمایش شاگردانش اضافه کرد: "واقعاً شایسته چنین شروعی بودیم. همه عالی بودند. خوشحالم برای پتر سوچیچ که در اولین بازیاش فوقالعاده بود. از بونی هم راضیام. همه چیز خوب پیش رفت، اما هنوز باید یاد بگیریم که لحظات بازی را بهتر مدیریت کنیم؛ بدانیم چه زمانی باید فشار بیاوریم و چه زمانی صبر کنیم."
سرمربی اینتر با اشاره به جو عالی درونتیمی اینتر گفت: " لبخند بازیکنان نتیجه کار و تلاش خودشان است. من با مردان بزرگ و قهرمانان واقعی کار میکنم. آنها میخواهند روزهای پایانی فصل گذشته را پشت سر بگذارند و فراموش کنند، هرچند آن فصل هم بد نبود. مدیریت چنین شرایطی ساده نیست، اما قهرمانان همیشه انگیزه و محرک تازه پیدا میکنند. ما نیازی نداریم چیزی را به کسی ثابت کنیم، فقط باید انگیزه داشته باشیم و برای رسیدن به هدف، درست تلاش کنیم"
وقتی از کیوو درباره این پرسیده شد که آیا ناپولی را شانس اول قهرمانی این فصل میداند، از خبرنگاری که این سوال را پرسیده بود ناراحت شد و گفت: "شما همیشه میخواهید برای ما حاشیهسازی کنید! برای من تیم قهرمان فصل قبل، در فصل بعدی همیشه مدعی اصلی است. بنابراین معتقدم ناپولی مدافع عنوان قهرمانی است و همچنان شانس اول محسوب میشود".