عقیلی: در 80 درصد بازی سوار بودیم، اما با ضدحمله گل خوردیم
هادی عقیلی، مربی تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد که سپاهان بخش عمدهای از بازی را تحت کنترل داشت و موقعیتهای متعددی خلق کرد.
به گزارش ایلنا، هادی عقیلی در مورد شکست سپاهان مقابل پرسپولیس گفت: "آنطور که شاهد بازی بودید ما اگر بخواهیم واقع بینانه بگوییم در ۸۰ درصد بازی ما سوار بازی بودیم و موقعیتهای خوبی هم درست کردیم ولی در یک موقعیت ضد حمله گل خوردیم ولی حتی بعد از آن هم توانستیم از لحاظ روحی خوب باشیم و به بازی برگردیم و موقعیت درست کنیم که این کار هم کردیم ولی متاسفانه توپها در گل نرفت."
او درباره داوری مسابقه و اعتراض سپاهانیها به صحنههایی که نیاز به VAR داشت، افزود: "هم این بازی و هم بازی قبلی صحنههایی که به VAR میرفت، از بالا تصمیم میگیرند و داور وسط بازی هم یا خودش یک صحنه را میبرد یا وار اعلام میکند که بیاید. بعد از آن ما نمیدانیم چه اتفاقی میافتد. ما که روی صحنهها هیچ تسلطی نداریم. آنها فیلم بازی را میبینند و روی آن بررسی میکنند. تنها چیزی که شد این بود که رفت وار ولی تایید نشد."
مربی سپاهان در خصوص افت کیفیت تیم در نیمه دوم بازیها توضیح داد: "من فکر کنم نیمه دوم هم نیمه خوبی داشتیم ولی از یک دقایقی به بعد یک چیز طبیعی است و تیم ما ۱-۰ عقب بود، در خانه داریم بازی میکنیم و برای جبران بازی میرویم و اگر که ضدحملاتی پیش میآید در فوتبال یک چیز طبیعی است."
عقیلی در رابطه با امیدواری هواداران به خط دفاعی تیم با حضور خود و گابریل پین، خاطرنشان کرد: "درباره خط دفاعی، در جریان بازی که یک بازی عادی بود مشکلی پیش نیامد و آن گلی که خوردیم روی ضدحمله بود. یکی دو موقعیت دیگر پرسپولیس هم دوباره روی ضدحمله بود. طبیعی بود که ما داشتیم حمله میکردیم. روی موقعیت ضدحمله کار میکنم و جبران میشود."