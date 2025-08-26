وینگر پرسپولیس: اوریه کنار ماست و بیماریاش واگیر ندارد
امین کاظمیان به حمایت از ستاره شناخته شده پرسپولیس پرداخت.
به گزارش ایلنا، محمدامین کاظمیان وینگر جدید سرخپوشان که دومین حضورش با پرسپولیس را تجربه کرد پس از پیروزی بزرگ سرخها در نقش جهان مصاحبه کوتاهی انجام داد.
کاظمیان از کسب پیروزی مقابل رقیب سنتی گفت: خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم و با یک بازی سنجیده و فهمیده و خوب توانستیم ۳ امتیاز را تقدیم به هواداران عزیز پرسپولیس کنیم.
او درباره تردید تماشاگران درباره نتیجه این بازی با توجه به نتیجه بازی هفته گذشته و تمریناتی که در این هفته پشت سر گذاشتند گفت: الان صد در صد برنده بازی شدیم. مسئله کار فنی در حیطه من نیست که صحبت کنم. اول اینکه تبریک میگویم به تمام بچهها و کادر فنی. امروز پرسپولیس یک دل و همدل بهترین شرایط خودش را رقم زد و با یک بازی خیلی خوب و منسجم و فهمیده که خیلی به ما کمک کرد و امروز توانستیم ۳ امتیاز را از نقش جهان بگیریم.
او درباره پیشرفت خودش در پرسپولیس و جا افتادن در تیم جدیدش گفت: هفتههای اول پرسپولیس است و خدا را شکر کم کم دارم در ترکیب جا میافتم و شرایط خودم را کم کم رقم میزنم. امیدوارم بتوانم به خودم و شرایط تیمم چیزی که اول کادر فنی از من میخواهد را به آنها بدهم و دوم اینکه بتوانم خودم را به شرایطی که میخواهم برسانم.
کاظمیان درباره بالا رفتن کیفیت بازی با وجود رقابت گفت: همیشه هر جا که بودم رقابت بوده. من از خودم مطمئنم و امیدوارم چیزی که کادرفنی از من میخواهد را بتوانم انجام بدهم.
کاظمیان درباره فرصتسوزیهای تیمش گفت: هفتههای اول است و هنوز تا رسیدن به پایداری و ثبات خاص فاصله داریم. هفتههای اول است و تا تیم به آن شرایطی که میخواهیم و به پایداری و ثبات خاص خودش برسد خیلی فاصله دارد. امروز وظایف دفاعی من بیشتر بود و خدا را شکر توانستم از آن وظایف پیروز بیرون بیاییم.
کاظمیان درباره تمرین کردن کنار سرژ اوریه گفت: اصلا نگران نبودم و هر روز باهم تمرین میکنیم. بیماری واگیر ندارد. این فشار رسانهای را نگذارید. در هیچ کشوری اینطور نیست. او از یک تیمها و شرایطی آمده. چرا در لیگهای دیگر چنین شرایطی برای آن بنده خدا نیست. شاید تیم نداشته و اصلا این نیست.