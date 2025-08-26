خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وینگر پرسپولیس: اوریه کنار ماست و بیماری‌اش واگیر ندارد

وینگر پرسپولیس: اوریه کنار ماست و بیماری‌اش واگیر ندارد
کد خبر : 1678031
لینک کوتاه کپی شد.

امین کاظمیان به حمایت از ستاره شناخته شده پرسپولیس پرداخت.

به گزارش ایلنا، محمدامین کاظمیان وینگر جدید سرخپوشان که دومین حضورش با پرسپولیس را تجربه کرد پس از پیروزی بزرگ سرخ‌ها در نقش جهان مصاحبه کوتاهی انجام داد.

کاظمیان از کسب پیروزی مقابل رقیب سنتی گفت: خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم و با یک بازی سنجیده و فهمیده و خوب توانستیم ۳ امتیاز را تقدیم به هواداران عزیز پرسپولیس کنیم.

او درباره تردید تماشاگران درباره نتیجه این بازی با توجه به نتیجه بازی هفته گذشته و تمریناتی که در این هفته پشت سر گذاشتند گفت: الان صد در صد برنده بازی شدیم‌. مسئله کار فنی در حیطه من نیست که صحبت کنم. اول اینکه تبریک می‌گویم به تمام بچه‌ها و کادر فنی. امروز پرسپولیس یک دل و همدل بهترین شرایط خودش را رقم زد و با یک بازی خیلی خوب و منسجم و فهمیده که خیلی به ما کمک کرد و امروز توانستیم ۳ امتیاز را از نقش جهان بگیریم.

او درباره پیشرفت خودش در پرسپولیس و جا افتادن در تیم جدیدش گفت: هفته‌های اول پرسپولیس است و خدا را شکر کم کم دارم در ترکیب جا می‌افتم و شرایط خودم را کم کم رقم می‌زنم. امیدوارم بتوانم به خودم و شرایط تیمم چیزی که اول کادر فنی از من می‌خواهد را به آن‌ها بدهم و دوم اینکه بتوانم خودم را به شرایطی که می‌خواهم برسانم.

کاظمیان درباره بالا رفتن کیفیت بازی با وجود رقابت گفت: همیشه هر جا که بودم رقابت بوده. من از خودم‌ مطمئنم و امیدوارم چیزی که کادرفنی از من می‌خواهد را بتوانم انجام بدهم.

کاظمیان درباره فرصت‌سوزی‌های تیمش گفت: هفته‌های اول است و هنوز تا رسیدن به پایداری و ثبات خاص فاصله داریم. هفته‌های اول است و تا تیم به آن شرایطی که می‌خواهیم و به پایداری و ثبات خاص خودش برسد خیلی فاصله دارد. امروز وظایف دفاعی من بیشتر بود و خدا را شکر توانستم از آن وظایف پیروز بیرون بیاییم.

کاظمیان درباره تمرین کردن کنار سرژ اوریه گفت: اصلا نگران نبودم و هر روز باهم تمرین می‌کنیم. بیماری واگیر ندارد. این فشار رسانه‌ای را نگذارید. در هیچ کشوری اینطور نیست. او از یک تیم‌ها و شرایطی آمده. چرا در لیگ‌های دیگر چنین شرایطی برای آن بنده خدا نیست. شاید تیم نداشته و اصلا این نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور