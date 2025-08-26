شکاری: اتاق ویایآر پنالتی گرفت اما داور وسط رد کرد!
هافبک پرسپولیس معتقد است رویش خطای پنالتی اتفاق افتاده است.
به گزارش ایلنا، رضا شکاری، هافبک پرسپولیس یکی از چهرههای ویژه بازی امشب نقش جهان برابر سپاهان بود. او که برابر تیم سابقش قرار گرفته بود در یک صحنه ابتدا از آریا یوسفی پنالتی گرفت ولی در ادامه پیام حیدری با بازبینی صحنه از نظرش منصرف شد.
شکاری بعد از این برد گفت: خداراشکر بازی خیلی خوبی داشتیم و توانستیم با یک بازی خوب هوادارانمان را خوشحال کنیم. شاید موقعیتهای کمتری داشتیم اما حق ما بود که بازی را ببریم. خیلی خوشحالم و به هواداران تبریک میگویم.
او در مورد صحنه مشکوک به پنالتی گفت: به نظر خودم پنالتی بود. داورهای وار آنطور که من شنیدم اعلام پنالتی کردند اما داور وسط پنالتی نگرفت. بگذاریم برعهده کارشناسان اما صحنه صد در صد گل بود و پای من هم ورم کرده است.