خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شکاری: اتاق وی‌ای‌آر پنالتی گرفت اما داور وسط رد کرد!

شکاری: اتاق وی‌ای‌آر پنالتی گرفت اما داور وسط رد کرد!
کد خبر : 1678030
لینک کوتاه کپی شد.

هافبک پرسپولیس معتقد است رویش خطای پنالتی اتفاق افتاده است.

به گزارش ایلنا، رضا شکاری، هافبک پرسپولیس یکی از چهره‌های ویژه بازی امشب نقش جهان برابر سپاهان بود. او که برابر تیم سابقش قرار گرفته بود در یک صحنه ابتدا از آریا یوسفی پنالتی گرفت ولی در ادامه پیام حیدری با بازبینی صحنه از نظرش منصرف شد.

شکاری بعد از این برد گفت: خداراشکر بازی خیلی خوبی داشتیم و توانستیم با یک بازی خوب هواداران‌مان را خوشحال کنیم. شاید موقعیت‌های کمتری داشتیم اما حق ما بود که بازی را ببریم. خیلی خوشحالم و به هواداران تبریک می‌گویم.

او در مورد صحنه مشکوک به پنالتی گفت: به نظر خودم پنالتی بود. داورهای وار آنطور که من شنیدم اعلام پنالتی کردند اما داور وسط پنالتی نگرفت. بگذاریم برعهده کارشناسان اما صحنه صد در صد گل بود و پای من هم ورم کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور