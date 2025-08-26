عالیشاه در میکسدزون نقش جهان: سوال مغرضانه نپرسید!

به گزارش ایلنا، ورزشگاه آزادی، برای میلیون‌ها هوادار پرسپولیس تنها یک زمین فوتبال نیست؛ «خانه» است. جایی که پر از خاطره، شور، هیجان و تاریخ است. با این حال، خانه‌ای که در دهه ۵۰ تنها در یک سال ساخته شد، حالا بیش از پنج سال است که درگیر بازسازی و تعمیرات شده، بی‌آنکه چشم‌انداز روشنی از پایان پروژه وجود داشته باشد. امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس، در پایان دیدار حساس مقابل سپاهان همین مسئله را یادآوری کرد؛ اینکه دوری از آزادی، یکی از عوامل ناکامی فصل گذشته سرخ‌ها بود.

عالیشاه در میکسدزون ورزشگاه نقش جهان حاضر شد تا درباره پیروزی تیمش مقابل سپاهان صحبت کند. اولین سوال خبرنگار اما کمی چالشی بود: «دل هواداران را خنک کردید و بعد از باخت‌های پارسال این برد را گرفتید، نظرتان چیست؟»

عالیشاه با لبخند و کنایه پاسخ داد: «درود بر شما، سوالتان کمی بودار است! فوتبال برد و باخت دارد برادر. این‌طور نیست که وقتی می‌برید همه‌چیز خوب باشد و وقتی می‌بازید همه‌چیز بد. مغرضانه سوال نپرسید.»

او ادامه داد: «خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم، اما همه‌چیز امشب تمام می‌شود و باید بهتر شویم. راستش نمی‌خواستم درباره بازی صحبت کنم، بیشتر می‌خواهم به‌عنوان عضوی از جامعه فوتبال از مسئولانی که ورزشگاه آزادی را بازسازی می‌کنند بپرسم: یک جدول زمانی نمی‌خواهید ارائه دهید؟ کشورهای حاشیه خلیج فارس در شش ماه چهار، پنج ورزشگاه می‌سازند اما ما پنج سال است درگیر بازسازی آزادی هستیم.»

عالیشاه تاکید کرد: «سال گذشته یکی از علل ناکامی ما همین نبودِ ورزشگاه آزادی بود. فوتبال یعنی زیرساخت؛ یعنی بازی در ورزشگاهی که در شأن پرسپولیس است. وقتی خانه تیم را می‌گیرید، چه انتظاری دارید؟ این مغرضانه است؟ کسی بیاید توضیح دهد چرا بازسازی ساده این‌قدر طول کشیده است. آزادی نهایتاً در یک سال ساخته شد، اما چرا بازسازی‌اش باید سال‌ها طول بکشد؟ حداقل یک جدول زمانی بدهند.»

کاپیتان پرسپولیس درباره جو ورزشگاه علیه پیام نیازمند هم گفت: «من می‌خواستم درباره آزادی صحبت کنم، وارد حاشیه نشوید.»

او در پاسخ به سوالی پیرامون پرتاب بطری به سمت امید نورافکن توضیح داد: «بله درست است، اما هنگام گرم‌کردن چند بطری هم به سمت ما پرتاب شد. ما اعضای خانواده فوتبال وظیفه داریم جو را آرام کنیم. اتفاقات ناگوار سال‌های گذشته را فراموش نکنیم؛ همه ما هم‌وطنیم. باید فکر کنیم آن‌سوی سکو، برادر یا پدر خودمان ایستاده است. هنوز وقتی هواداری را که چشمش را در آزادی از دست داد می‌بینم، غصه می‌خورم که چرا چنین اتفاقی باید بیفتد.»

عالیشاه افزود: «فوتبال فقط یک ورزش نیست، یک فرهنگ و نوعی زندگی است؛ با بالا و پایین‌های بسیار. باید یاد بگیریم احساسات‌مان را کنترل کنیم.»

در پایان، او درباره تمدید قراردادش گفت: «درباره گذشته حرفی ندارم. دست‌بوس هواداران هستم و هرچه دارم از آنهاست.»

کاپیتان پرسپولیس در پایان خطاب به هواداران گفت: «آنها دوست دارند در بازی‌های خانگی نتیجه بگیرند، اما یکی از دلایلش همان نبود ورزشگاه آزادی است. آقای هاشمیان دانش فنی بالایی دارد و باید به او کمک کنیم. انرژی هواداران بسیار مهم است و اگر بین آنها با بازیکن و مربی اختلافی بیفتد، تیم آسیب می‌بیند.»

