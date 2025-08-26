نورافکن: باخت تلخی بود اما قاطعانه برمیگردیم
امید نورافکن، پس از شکست خانگی مقابل پرسپولیس، از عدم تبدیل موقعیتهای گلزنی تیمش ابراز تاسف کرد.
به گزارش ایلنا، امید نورافکن، بازیکن تیم فوتبال سپاهان، پس از باخت در بازی حساس مقابل پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر گفت: "متأسفانه با وجود بازی خوبی که انجام دادیم و 7-8 موقعیتی که نصفه و نیمه و 50 درصدی نبودند، شکست خوردیم. موقعیتهای زیادی داشتیم. این باخت در حضور مردمی که در این شرایط سخت به ورزشگاه آمدهاند، برایمان غمناک است."
او ادامه داد: "متأسفم که نتوانستیم موقعیتهایمان را گل کنیم. الان برایمان سخت میگذرد، اما مطمئن باشید که شرایط تغییر میکند. دوره قبل هم که ما با آقا محرم کار میکردیم، تیممان خوب موقعیت ایجاد میکرد، اما توپهایمان گل نمیشد. مطمئن باشید که ما برمیگردیم و محکم کارمان را ادامه میدهیم."
نورافکن در خصوص ارتباط خود با هواداران پرسپولیس و واکنش آنها در حین ارسال کرنر توسط او گفت: "ارتباط چی؟ من با هواداران تیم رقیب باید چه ارتباطی داشته باشم؟"
بازیکن سپاهان در مورد صحنه مشکوک به پنالتی مسابقه توضیح داد: "پایم را زده است. هفته پیش هم با ساق پا به سرم زده بود، اما گرفته نمیشود. با داور صحبت کردیم و گفت چک کردم و نبوده، اما خود بازیکن پرسپولیس ترسیده بود. با هم صحبت میکردند و مطمئن بودند که صحنه برخورد داشته است."
او درباره عملکرد سپاهان در دو مسابقه حساس برابر الدحیل و پرسپولیس گفت: "این مسئلهای است که وظیفه من نیست که به آن پاسخ بدهم، اما میتوانم بگویم که متأسفم، باید بهتر کار میکردیم تا بتوانیم بازی را ببریم، چون اینجا سپاهان است و فقط و فقط باید برنده باشیم و برای قهرمانی بجنگیم. امروز تیممان به نسبت خوب کار کرد و موقعیتهای زیادی داشتیم. دو سه خارجی داریم که یواش یواش به تیم اضافه میشوند و مطمئن باشید که سپاهان به شرایط خوب بازمیگردد."
نورافکن در واکنش به اینکه تغییر پست او به تیم ملی آسیب خواهد زد، گفت: "پوزیشنهای مختلف، کار من را سختتر میکند، اما سعی میکنم که کیفیت و آمادگی بدنیام را حفظ کنم. سال جام جهانی است و کارمان سختتر است، اما الان که در این باشگاه بزرگ هستیم، فقط باید به کارمان در باشگاه فکر کنیم و محکم کار کنیم. انشاءالله اگر قسمت باشد و لایق باشیم، در تیم ملی هم تمام تلاشمان را میکنیم."
او در پایان درباره حضور هواداران سپاهان در استادیوم عنوان کرد: "همه هواداران ما در اصفهان سنگ تمام میگذارند. با مشکلات عدیده اقتصادی میآیند و ورزشگاه را پر میکنند. واقعاً جا دارد تشکر کنم، متأسفم که نتوانستیم خوشحالشان کنیم."