پورعلیگنجی: ورزشگاه آزادی را به پرسپولیس برگردانید
مرتضی پورعلی گنجی میگوید توان پرسپولیس در ورزشگاه خانگی خود دو برابر است.
به گزارش ایلنا، مرتضی پورعلیگنجی، مدافع پرسپولیس که به دلیل مصدومیت در دو هفته ابتدایی دور از میادین بوده بعد از پیروزی سرخها مقابل سپاهان در مورد محل میزبانی سرخپوشان صحبت کرد.
شماره هشت پرسپولیس گفت: یک چیزی می خواهم بگویم که امیدوارم انجام بشود. از مسئولان محترم سوال دارم در این چند سال که پرسپولیس باید در ورزشگاه خانگیاش بازی میکرد من متوجه نمیشوم که چرا بازسازی آزادی طول کشیده است؟ الان سپاهان با این جمعیت در میزبانی خود مقابل ما قرار گرفت. اصلا بگویید ۲۰ هزار نفر بیایند ولی باید در زمین خانگی خودمان بازی کنیم.
پورعلیگنجی ادامه داد: با تمام احترام به ورزشگاه دستگردی و شهر قدس، توان و بزرگی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی دو برابر است و بچهها دو برابر انرژی میگیرند. اگر پارسال در آزادی بودیم قهرمان لیگ عوض میشد. امیدوارم امسال بتوانیم تمام بازیهای خانگیمان را در ورزشگاه آزادی انجام بدهیم.