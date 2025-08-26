علیپور: آرزوی من بازی برای تیم ملی است

به گزارش ایلنا، علی علیپور با همراهی مرتضی پورعلی گنجی وارد میکسدزون ورزشگاه نقش جهان شد و در حالی که دست بر گردن هم تیمی خود داشت، بعد از اظهارنظرهای مدافع تیمش که به علت مصدومیت این بازی را از دست داد، نظرات خود را به زبان آورد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او گفت که تمام تلاشش را خواهد کرد در سال جام جهانی پیراهن تیم ملی را بر تن کند.

او درباره کسب پیروزی مقابل سپاهان اظهار داشت: «واقعا موفقیت تیمی است و همه در برد سهیم است و همین که بازیکنان در رختکن انقدر خوشحال هستند باعث افتخار است. مرتضی هم بدشانسی آورد و یک خرده دماغش شکست.»

علیپور با اشاره به جو تیمی این فصل تیم پرسپولیس، ادامه داد: «اول خدا بعد کمک همه بچه‌ها، امسال همدل هستیم و امیدوارم هواداران هم پشت ما باشند و نگذارند که حتی یک روزنه وجود داشته باشد.»

مهاجم گلزن پرسپولیس که در نیمه اول یک صحنه با هادی محمدی درگیری فیزیکی داشت، در این خصوص گفت: «نه اوکی بود و این چیزی است که در بازی پیش می‌آید. ه خیر گذشت البته ما خیلی باهم دوست هستیم.«

او درباره از دست دادن موقعیتها نیز توضیح داد: «هیجان بازی بالاست و شرایط جوی سنگین است. بچه‌ها هم انقدر دویدند و زحمت کشیدند که شاید لحظه آخر ضربان انقدر بالا بود که شاید نتوانند از فرصت استفاده کنند. اما مهم این است که توانستیم به پیروزی برسیم.»

این بازیکن با اشاره به آرزویش برای بازی در تیم ملی و شانس خود گفت: «ما در حال تلاش هستیم و هر بازیکنی آرزویش این است که پیراهن تیم ملی را بپوشد. کادرفنی تیم ملی همه بازیها را رصد میکنند و آنالیز میکنند و در نهایت این باعث افتخار است که بتوانیم زیر پرچم تیم ملی بازی کنیم.»

