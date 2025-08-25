هاشمیان: از پیروزی لذت بردیم اما هنوز کار زیاد داریم

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان که با پیراهن مشکی در ورزشگاه غالبا زردپوش نقش جهان پیروزی را به سکوهای قرمزپوش هدیه داد، بعد از یک بازی نفسگیر به کنفرانس رفت تا پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد.

*صحبت‌های ابتدایی

همانطور که پیشبینی کردیم بازی سپاهان یک بازی سنگین برای هر دو تیم بود. دو تیم بازیکنان خوبی دارند و تیم سپاهان با آقای نویدکیا بازی بسیار خوبی انجام داد. آنها تا آخر یک بازی جوانمردانه انجام داد و ماهم یک بازی هدفمند، معتدل و نتیجه‌گرا انجام دادیم. طبیعتا همیشه وقتی نتیجه دلخواه ما نیست همه چیز بد نبوده و وقتی هم که نتیجه می‌گیریم همه چیز خوب نبوده به همین خاطر ما از پیروزی امروز لذت می‌بریم و خوشحالیم که توانستیم سه امتیاز را بگیریم اما در روزهای آینده کارهای زیادی پیش رو داریم و باید بتوانیم خودمان را بهتر کنیم و برای بازی آینده آماده شویم.

*این برد نتیجه کار کل کادرفنی است

علاوه بر بازیکنان که تشکر کردم باید از آقای پیروانی، مدیر تیم هم تشکر کنم که حمایت همه جانبه از تیم دارد و تیم را زیر چتر خودش نگه می‌دارد. کار امروز ما نتیجه کار کل کادرفنی بود و ما به کادرفنی یک کادر هماهنگ شدیم. تمام دستیارانم کمکم کردند و تشکر می‌کنم چون روز بسیار سنگینی داشتند و توانستند در آمادگی تیم بسیار کمک کنند.

*می‌خواستیم بعد از فشار اولیه حریف حمله کنیم

این برد باید به صورت سالم باشد. ما تیم سپاهان را آنالیز کرده بودیم، مربی‌شان و بازیکنان‌شان را و برای این کار تمرین کرده بودیم. همانطور که گفتید تکرار می‌کنم وقتی ما می‌بریم دلیل نمی‌شود که همه چیز خوب است. ما مطمئن هستیم نکاتی در تیم‌مان وجود دارد که باید خیلی سریع حل کنیم و پیشگیری کنیم تا در بازی‌های دیگر اتفاق نیفتد. طبیعتا دوتا بازی‌ای که انجام دادیم دو بازی مختلف بود و بازی کردن بازیکنان با هم قابل مقایسه نیستند. ما می‌دانستیم که تیم سپاهان به ما فشار سنگینی می‌آورد و یک برنامه داشتیم برای ۱۵ دقیقه اول و برنامه داشتیم که بعد از اینکه فشار تیم حریف خوابید و بازی را کنترل کردیم بتوانیم از وجود علیپور و امید عالیشاه استفاده کنیم و به نظر من بازی خوبی انجام دادیم ولی کامل نیستیم و باید بهتر بشویم.

*بدنسازی ما برای یک فصل کامل است

وقتی برای یک فصل برنامه‌ریزی می‌کنیم هدف‌مان یکی، دو بازی نیست. یک بدنسازی خوب که تیم انجام می‌دهد به مرور زمان بازیکنان به دور از مصدومیت بهترین کیفیت فنی‌شان را نشان بدهند. اگر بدن آماده نباشد هرچقدر هم از نظر فنی قوی باشد نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم. طبیعتا در حال حاضر یکی دو بازیکن ما گرفتگی داشتند و تعویض کردیم. هدف ما کل فصل است و بدنساری بسیار خوب و سنگینی انجام دادیم ولی منطقی و با برنامه. امیدوارم این روند خوب را ادامه بدهیم و بتوانیم ۱۲۰ دقیقه بدویم.

*فیکس شدن و نمایس حسین ابرقویی

من تعجب می‌کنم همچین بازیکنی (حسین ابرقویی) با چنین کیفیتی و این توانایی که می‌توانسته سال‌ها برای یک تیم بازی کند، آنطور که باید به آن بها داده نشده. از روزی که وارد تمرین ما شد، پس از دو سه جلسه من و کادر فنی به این نتیجه رسیدیم که یک بازیکن بسیار بزرگ به تیم ما آمده. برای من و کادر فنی مهم‌ترین چیزی که وجود دارد توانایی فنی بازیکن است، نه اسم برای‌مان مهم است و نه سابقه مهم است، بلکه تلاش و توانایی آن بازیکن در تمرینی که انجام می‌دهد مهم است و هر بازیکنی که توانایی داشته باشد قطعا می‌آید در ترکیب ما قرار می‌گیرد. من و کادر فنی هم روی آقای ابرقویی بسیار نظر مثبتی داریم. امیدوارم که در آینده شاید با نظر سرمربی تیم ملی ایران به تیم ملی کمک کند. ایشان اولین بازی‌اش هست و باید بیشتر تلاش کند و خودش را نشان بدهد.

