رحمتی:امتیاز امروز هدیه به هواداران وفادار
مهدی رحمتی، سرمربی تیم خیبر خرمآباد، پس از پیروزی تیمش برابر آلومینیوم اراک، عملکرد بازیکنانش را ستود و این برد را هدیهای به هواداران دانست.
به گزارش ایلنا، مهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد، پس از پیروزی خیبر برابر آلومینیوم اراک در نشست خبری اظهار داشت:«در ابتدای صحبتها، خسته نباشید میگویم به هر دو تیم. تیم آلومینیوم که دیروز راجع به آن صحبت کرده بودم، بازیکنان بسیار خوبی دارند و مجموعه کاملی هستند. همچنین خسته نباشید میگویم به تیم خودمان و تشکر میکنم که با تمام توان و تمرکزشان امروز در بازی حاضر شدند. دیروز هم خدمت شما گفتم که بازی امروز یک جنگ بود و در این جنگ فیزیکی تلاش زیادی کردیم و دوندگی زیادی داشتیم تا در این نبرد عقب نمانیم.»
او افزود:«تبریک میگویم به بازیکنان به خاطر تلاششان و به خاطر نتیجه بازی که کسب کردند. این امتیاز را هدیه میکنیم به همه هواداران خوبمان، همه برتباران عزیز، چه آنهایی که از راه دور انرژی مثبت خود را بدرقه راهمان کردند. بازی بسیار سنگین و سختی بود، تیم ما باید بیشتر تلاش کند و هماهنگی و انسجام کامل هنوز برقرار نشده است، اما خدا را صد هزار مرتبه شکر میکنیم که تلاش بازیکنانمان بیثمر نماند و توانستیم با سه امتیاز اینجا را ترک کنیم.»
رحمتی درباره کسب شش امتیاز در دو هفته ابتدایی لیگ گفت:«خدا را شکر، چه بابت بازی قبل و چه امروز. از روز اول تمرین، تلاش کردیم تیم خوبی بسازیم و مطمئن باشید خدا به هر مجموعهای که نظر میکند، به خاطر نیت قلبی عزیزان حاضر در تیم، لطف میکند. فوتبال یک روز به نفع شما رقم میخورد و یک روز هم به ضرر شما، اما ما حداکثر شانسهای خود را به کار گرفتیم.
او ادامه داد:«امروز کاملاً آماده بودیم. میدانستیم تیم آلومینیوم روی ضربات ایستگاهی و ارسال از کنار بسیار خطرناک است. تمرین کرده بودیم و خدا را شکر که بچهها با تمام تمرکزشان توانستند مقاومت کنند و روی یک ضربه ایستگاهی که به دست بازیکن برخورد کرد، داور صحنه را پنالتی تشخیص داد و امتیاز را به دست آوردیم.»