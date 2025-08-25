به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان شب پرفشاری در نقش جهان داشت و تیمش علی‌رغم حملات بسیار روی دروازه پرسپولیس در خانه شکست خورد. محرم نیز که همانند هاشمیان با پیراهن تیره کنار خط ایستاده بود، با چهره‌ای آرام مثل همیشه به کنفرانس خبری رفت تا در مورد باخت تیمش توضیح بدهد.

*صحبت‌های ابتدایی

خسته نباشید به همه عزیزان. در مورد بازی باید بگویم همانطور که هفته قبل به خاطر نیمه دوم بازی با ملوان از بازیکنانم انتقاد کردم، فکر می‌کنم باید منصفانه از بازیکنانم تشکر کنم به خاطر بازی فوق‌العاده‌ای که داشتند. یک بازی ایده‌آل، موقعیت‌های پرشمار، مالکیت توپ خوب. باید یک نکته‌هایی را رعایت می‌کردیم. در پانزده دقیقه انتهایی بازی احساسی شده بودیم و بازیکنانم از جای خودشان خارج شده بودند.

*بازیکنانم احساسی شدند

چند ضدحمله به پرسپولیس دادیم وگرنه در مجموع با تمام احترامی که برای پرسپولیس قائلم و بردشان را تبریک می‌گویم، به نظرم یکی از بهترین بازی‌های تیم من در دوران مربیگری‌ام برایم اتفاق افتاده بود. هنوز هم باورم نمی‌شود که این بازی را از دست دادیم. از هواداران‌مان که پرشمار آمده بودند و تا لحظه آخر از تیم‌شان حمایت کردند ممنونم و شدمنده آنها شدیم. مطمئن باشند همه تلاش‌مان را می‌کنیم که امتیازاتی را که عقب افتادیم با اینکه قبول دارم سخت است جبران کنیم.

*۶۰درصد ترکیب سپاهان تغییر کرد

اگر بخواهیم منطقی نگاه کنیم و منصفانه بگوییم، ببینید تیم از سال گذشته تا الان چقدر تغییرات داشته. دروازه‌بان ما کامل تغییر کرده، هافبک ما انزونزی روز آخر گفت نمی‌آیم، این دوتا. محبی روز آخر گفت من می‌خواهم بروم، سه تا. یک بدشانسی بزرگ آوردیم و محمد کریمی را همان بازی اول از دست دادیم، چهارتا. خدمت‌تان عارضم که لیموچی اواخر سال قبل دچار آسیب شد. می‌خواهم بگویم نسبت به سال قبل ۱۱نفر اول زمین‌مان نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد تغییرات داریم. من همیشه معتقدم تغییرات زیاد کمکی به تیم نمی‌کند ولی بعضی‌ها ناخواسته بوده و برای‌مان اتفاق افتاده و راهی هم نداشتیم و باید این کار را انجام می‌دادیم. یکی دیگر هم که الان یادم افتاد شکاری بود که الان آن طرف و به تیم پرسپولیس رفته است. می‌خواهم بگویم از ۱۱ نفر ۶نفر تغییر کردند و یک مقدار نیاز دارد.

*به کاپیتان تیم من زمان بدهید

احسان هم همانطور چند سال در اروپا بازی کرده و پستش را عوض کردیم، در اروپا دفاع چپ بازی می‌کرد و الان بخاطر شرایط تیم آوردیم به جمع هافبک‌ها و داریم از او استفاده می‌کنیم و دارد همه تلاشش را به عنوان یک کاپیتان انجام می‌دهد. قبول دارم شاید یک جاهایی یک اشتباهات جزیی دارد ولی باید به او وقت بدهیم و کمکش کنیم تا خودش را بیشتر و بیشتر با تیم و شرایط ایران دوباره وقف بدهد و خودش را بتواند بالا بیاورد.

انتهای پیام/