مدیران خودرو
واکنش عابدزاده بعد از برد پرسپولیس در نقش‌جهان
احمدرضا عابدزاده با انتشار استوری به پیروزی سرخ‌ها مقابل سپاهان واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، دقایقی پس از سوت پایان دیدار حساس سپاهان و پرسپولیس، احمدرضا عابدزاده با انتشار لوگوی تیم محبوبش و عبارت عشق پرسپولیس در استوری اینستاگرام خود، برد شاگردان وحید هاشمیان را تبریک گفت. واکنشی کوتاه اما معنی‌دار از یکی از بزرگ‌ترین شماره‌یک‌های تاریخ باشگاه.

این پیام احساسی در شبی منتشر شد که پرسپولیس با شماره یک جدیدش به میدان رفت. پیام نیازمند، گلر سابق سپاهان، اولین بازی رسمی‌اش را برای سرخ‌ها مقابل تیم سابقش انجام داد و در لحظات کلیدی از جمله مهار حساس وقت‌های اضافه با ضربه پا نقش پررنگی در پیروزی تیم ایفا کرد.

حالا واکنش احمدرضا عابدزاده به این پیروزی بزرگ مورد توجه هواداران پرسپولیس نیز قرار گرفته است.

واکنش عابدزاده بعد از برد پرسپولیس در نقش‌جهان

