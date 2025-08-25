به گزارش ایلنا، سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان دوشنبه شب در نشست خبری پس از پایان بازی پیکان و استقلال خوزستان که با تساوی یک بر یک خاتمه پیدا کرد، اظهار کرد: استقلال خوزستان رقیب سرسختی برای ما در این بازی بود، آنها در خط حمله با دو بازیکن فشار می‌آوردند و در کار دفاعی با هشت بازیکن دفاع می‌کردند.

وی افزود: همیشه بزرگان فوتبال از سال‌ها پیش توصیه می‌کردند که پس از گل زدن، بیش از همه باید مراقب گل خوردن باشیم، من این موضوع را بارها برای شاگردانم گوشزد کرده بودم اما روی یک غافلگیری گل خوردیم هر چند باید گفت این اتفاقات فوتبال را جذاب کرده است.

سرمربی پیکان خاطرنشان کرد: می‌توانستیم گل دوم را بزنیم و موقعیت هم داشتیم، روی ضربات ایستگاهی، کرنر و صحنه‌های پشت محوطه جریمه برنامه داشتیم تا بتوانیم به گل برسیم، اما در نهایت بازی با تقسیم امتیازات به پایان رسید.

دقیقی تصریح کرد: در بازی امروز در ظاهر میزبان بودیم، اما رنگ و بوی میزبانی را احساس نکردیم، از عوامل باشگاه پاس برای همراهی تشکر می‌کنم، اما واقعاً حس میزبانی در این مسابقه وجود نداشت.حق میزبانی ما به راحتی نباید گرفته شود.

وی تاکید کرد: من به هیچ عنوان در زمان مربیگری از ابزار بی‌احترامی استفاده نمی‌کنم، چه در قبال بازیکنان، چه تماشاگران و چه هواداران، همگی برای من محترم هستند.

سرمربی پیکان در پایان گفت: ما بازیکنان جوانی داریم که به آنها متکی هستیم و با همین جوان‌ها لیگ را ادامه خواهیم داد، به همین جوانان متکی هستیم و با تلاش جمعی امیدواریم بهترین نتایج را بگیریم.

تیم‌های پیکان تهران و استقلال خوزستان در چارچوب دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی در نهایت با تساوی یک بر یک خاتمه پیدا کرد.

