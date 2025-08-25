جدول لیگ برتر پس از پیروزی پرسپولیس و روز نخست هفته دوم
تیم پرسپولیس در حساسترین دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال موفق شد با نتیجه یک بر صفر سپاهان را شکست دهد. پرسپولیس با این نتیجه ۴ امتیازی شد و موقتا تا جایگاه دوم جدول لیگ برتر بالا آمد.
تیم پرسپولیس در دیدار حساس هفته دوم لیگ برتر فوتبال موفق شد با نتیجه یک بر صفر سپاهان را شکست دهد.
پرسپولیس با این نتیجه ۴ امتیازی شد و موقتا تا جایگاه دوم جدول لیگ برتر بالا آمد.
خیبرخرمآباد نیز با نتیجه یک بر صفر آلومینیوم اراک را شکست داد و در صدر جدول لیگ باقی ماند.
در دیگر دیدار امروز پیکان در تهران مقابل استقلال به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد.
جدول لیگ برتر در پایان روز اول هفته دوم؛
برنامه روز دوم مسابقات به شرح زیر است:
سه شنبه 4 شهریور
مس رفسنجان - تراکتور (19:00)
شمس آذر - چادرملو (19:30)
فجرسپاسی - گل گهر (19:30)
استقلال - ذوب آهن (19:30)
فولاد - ملوان (21:00)