به گزارش ایلنا، امیر خلیفه‌اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان دوشنبه شب در نشست خبری پس از پایان بازی با پیکان که با تساوی یک بر یک خاتمه پیدا کرد، اظهار کرد: امروز شاهد یکی از بهترین بازی‌های لیگ بودیم، دیداری تاکتیکی که موقعیت‌های گل زیادی داشت. از نتیجه به دست آمده رضایت ندارم و ترجیح می‌دادم سه امتیاز را کسب کرده و به هوادارانمان هدیه دهیم.

وی افزود: می‌دانستیم دیدار سختی در انتظارمان است، اما خدا را شکر جوانان ما توانستند عملکرد قابل قبولی ارائه کنند. من به عنوان سرمربی تیم استقلال خوزستان از بازیکنانم نیز باید تشکر کنم که با تمام توان در زمین حاضر شدند.

سرمربی استقلال خوزستان خاطرنشان کرد: ما تیم جوانی داریم و بازیکنانی در ترکیب هستند که تنها ۱۹ یا ۲۰ سال سن دارند. طبیعی است که کم‌تجربه باشند اما مطمئن هستم آینده درخشانی در پیش دارند.

خلیفه‌اصل درباره اعتراض خود به داور چهارم در جریان بازی توضیح داد: اعتراضی در کار نبود،به دلیل فشار بازی بود که به داور چهارم گفتم تعویض را چند لحظه نگه دارند تا توپ از جریان بازی خارج شود.

وی تاکید کرد: به مردم خوب و فوتبال‌دوست خوزستان اطمینان می‌دهم تا زمانی که در این تیم هستم از جوانان حمایت خواهم کرد. هدف ما پرورش فوتبالیست‌های توانمند برای آینده ورزش کشور است.

سرمربی استقلال خوزستان در پایان گفت: بازی بعدی ما با استقلال تهران است، بعد از این مسابقه به بازیکنان خود ۴۸ ساعت استراحت دادم و بعد از آن تمرینات ما شروع خواهد شد، مدیریت باشگاه پیگیر موضوع میزبانی است و امیدوارم شرایطی فراهم شود که بتوانیم در حضور هواداران خود در اهواز میزبان استقلال تهران باشیم.

تیم‌های پیکان تهران و استقلال خوزستان در چارچوب دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی در نهایت با تساوی یک بر یک خاتمه پیدا کرد.

انتهای پیام/