هفته دوم لیگ برتر
سپاهان 0-1 پرسپولیس: الکلاسیکو بهکام هاشمیان
تیم پرسپولیس هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور را با پیروزی شیرین مقابل سپاهان پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا، در حساسترین دیدار هفته دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیمهای سپاهان و پرسپولیس از ساعت 19:30 امروز (دوشنبه) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با پیروزی یک بر صفر شاگردان وحید هاشمیان به پایان رسید.
در بیشتر دقایق این بازی توپ و میدان در دستان سپاهانِ میزبان بود، اما درخشش پیام نیازمند و بیدقتی مهاجمان سپاهان باعث شد تا این تیم نتواند دروازه پرسپولیس را باز کند و در سوی مقابل سرخپوشان تهرانی از تک موقعیت خود در این بازی استفاده کردند و علی علیپور در دقیقه 44 روی پاس در عمق عالیشاه توانست با یک ضربه دقیق دروازه سیدحسین حسینی را باز کند.
در نیمه دوم سپاهان با میل تهاجمی بیشتر بازی کرد، اما حملات این تیم شدت و حدت نیمه اول را نداشت. در مقابل تیم میهمان چند بار روی ضدحملات بیفوما، اورونوف و محمدی صاحب موقعیت شد. در جنجالیترین اتفاق این مسابقه، در دقیقه 87 یک صحنه مشکوک داخل محوطه جریمه پرسپولیس رخ داد که پیام حیدری و کمک داوران ویدیویی مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشتند و در ادامه همین صحنه در سوی مقابل آریا یوسفی مدافع سپاهان، رضا شکاری تازه وارد را داخل محوطه سپاهان سرنگون کرد که داور در این صحنه هم پنالتی اعلام کرد.
وحید هاشمیان با این پیروزی، اولین برد خود در قامت سرمربیگری پرسپولیس را جشن گرفت و سرخپوشان نیز پس از بیش از 900 روز موفق شدند سپاهان را شکست دهند. آخرین برد پرسپولیس در لیگ برتر مقابل سپاهان به فصل بیستویکم بازمیگردد.
ترکیب سپاهان: سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، میلاد زکیپور، احسان حاجصفی (79-عارف حاجی عیدی)، امید نورافکن، آرش رضاوند، جواد آقاییپور (71-ایوان سانچز)، محمد عسگری (71-انزو کریولی) و کاوه رضایی (90-امین حزباوی).
ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، محمدحسین کنعانیزادگان، حسین ابرقویی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده (72-میلاد محمدی)، میلاد سرلک (85- رضا شکاری)، مارکو باکیچ، محمد خدابندهلو، محمدامین کاظمیان (72-تیوی بیفوما)، امید عالیشاه و علی علیپور (85- اوستون ارونوف).
داور: پیام حیدری
کارت زرد: محمد عسگری و احسان حاج صفی از سپاهان و مارکو باکیچ، پیام نیازمند و علی علیپور از پرسپولیس
اخراج: محمد دانشگر دقیقه 11+100 از سپاهان