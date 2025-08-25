به گزارش ایلنا، دو تیم آلومینیوم و خیبرخرم آباد امروز دوشنبه سوم شهریورماه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم رفتند. نیمه اول بازی، تعادل نسبی در جریان بازی مشاهده شد و شاگردان مهدی رحمتی و سیدمهدی حسینی چند فرصت نصفه‌ونیمه روی دروازه یکدیگر خلق کردند، اما دروازه‌بانان و دفاع دو تیم مانع باز شدن دروازه‌ها شدند و نیمه نخست بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با تحرک بیشتر بازیکنان خیبر آغاز شد. در دقیقه ۶۲، روی یک ضربه آزاد و ارسال توپ به محوطه جریمه، توپ به دست یکی از مدافعان آلومینیوم برخورد کرد و داور پس از بازبینی صحنه در VAR، پنالتی به سود تیم میهمان اعلام کرد. مهرداد قنبری پشت این ضربه ایستاد و توپ را به گل تبدیل کرد تا خیبر پیش بیفتد.

پس از این گل، آلومینیوم تلاش زیادی برای جبران نتیجه انجام داد، اما حملات این تیم به دروازه خیبر ثمری نداشت. در مقابل، خیبر هم با ضدحملات خطرناک، موقعیت‌های خوبی ایجاد کرد، اما در نهایت بازی با همان نتیجه یک بر صفر خاتمه یافت.

با این برد، خیبر خرم‌آباد شش امتیازی شد و جایگاه خود را در بالای جدول تثبیت کرد، در حالی که این دومین پیروزی متوالی این تیم در فصل جدید لیگ برتر بود.

