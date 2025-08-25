به گزارش ایلنا، وحید رضایی سرمربی شمس آذر قزوین در نشست خبری قبل از دیدار تیمش مقابل چادرملو اردکان گفت: «این هفته با تیم خوب چادرملو بازی داریم که فکر میکنم باثبات ترین کادر فنی و بازیکنان را در سه سال اخیر داشته. این تیم را از لیگ یک خیلی خوب می‌شناسم. آقای اخباری و همکارانش تیم بسیار خوبی ساخته‌اند. تیمی باانگیزه، خوب و دونده هستند. می‌دانیم کار سختی داریم اما ما هم تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم.»

او ادامه داد:

«شرایطی که هفته پیش رخ داد و آن مشکلات داوری پیش آمد، سه امتیاز ارزشمند در تهران ماند. آنجا می‌توانستیم برنده بازی باشیم. بچه های ما خیلی خوب بازی کردند. ریکاوری خوبی داشتیم و برای بازی فردا آماده هستیم و بچه ها هم قسم شدند تا اولین بازی خانگی را با حمایت هواداران با سه امتیاز پشت سر بگذاریم.»

سرمربی شمس آذر تاکید کرد که تیمش آماده این بازی است:

«از تیم چادرملو آنالیز خیلی خوبی داشتیم. بازیکنانی که در طول هفته خیلی آماده بودند را در دسترس داریم. ترکیب نهایی تا فردا قبل از بازی مشخص خواهد شد. ترکیب شامل بازیکنانی است که بهتر کار کردند و مشکل و مصدومیتی ندارند. فکر میکنم همان ترکیب بازی با استقلال خوزستان را داشته باشیم. دوست داریم ترکیب به ثبات برسد و زیاد در آن تغییرات ایجاد نکنیم.»

رضایی در خصوص جذب بازیکن جدید گفت:

«جذب بازیکنان جدید بر اساس سیاست های باشگاه بود. نمی‌خواهم درباره شرایطی که پیش آمد صحبت کنم. بازیکنان باتجربه خیلی خوبی جذب کردیم و نفرات جوان و مستعد خوبی هم داریم. همه نفرات در دسترس هستند و خیلی خوب تمرین می‌کنیم. اگر در پستی نیاز داشته باشیم حتما بازیکن جذب می‎کنیم ولی فعلا همه کارشان را انجام می‌دهند و من از شرایط راضی هستم.»

او در پایان در خصوص شروع با منفی سه امتیاز در فصل جدید گفت:

«بچه های ما با این شرایط کنار آمده‌اند و درباره اش حرف زدیم. تیمی که کارش با منفی سه امتیاز شروع شود کارش سخت است اما بازیکنان ما انگیزه دارند. مدیرعامل و مالک باشگاه هم در تلاش هستند تا این مشکل را برطرف کنند.»

