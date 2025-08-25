خرید جدید مهدی تارتار برای تقویت خط دفاعی

به گزارش ایلنا، نمانیا توماشویچ، مدافع چپ متولد ۱۹۹۹ و اهل ایستوتچنو سارایوو، پس از جدایی از اسلوگا مریدیان بوسنی با قراردادی رسمی به گل‌گهر پیوست. این بازیکن که محصول رده‌های پایه ستاره‌سرخ بلگراد است، نیم‌فصل گذشته برای اسلوگا مریدیان به میدان رفت و پیش‌تر نیز در رادنیک سوردولیتسا در لیگ صربستان بازی کرده بود.

بر اساس سوابق ثبت‌شده، توماشویچ دارای ملیت بوسنیایی ـ صربستانی است و اغلب در لیگ‌های بوسنی و صربستان تجربه بازی دارد. او با ویژگی‌های فیزیکی مناسب و بازی‌خوانی در کناره خط، گزینه تخصصی پست دفاع چپ محسوب می‌شود و می‌تواند رقابت در این منطقه از زمین را برای تیم سیرجانی افزایش دهد.

گل‌گهر فصل جدید لیگ برتر را با هدایت مهدی تارتار آغاز کرده و جذب توماشویچ، بخشی از برنامه این باشگاه برای تقویت ساختار دفاعی در مسیر پیش‌رو است.

انتهای پیام/