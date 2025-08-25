به گزارش ایلنا به نقل از موندواسپورتیو، کریستین کیه‌وو، مدافع سابق و چهره محبوب نراتزوری که پس از جدایی سیمونه اینزاگی از عربستان هدایت اینتر را بر عهده گرفته، یکی از اولین تصمیم‌های مهم خود را درباره وضعیت مهدی طارمی اتخاذ کرده است؛ بازیکنی که به‌عنوان یکی از خریدهای مطرح تابستانی، هنوز فرصت درخشش در ترکیب این تیم را پیدا نکرده است.

مهدی طارمی که پس از پایان قراردادش با پورتو به صورت آزاد به اینتر پیوست، به دلیل ورود دیرهنگام به اردوی پیش‌فصل، در هیچ‌کدام از بازی‌های دوستانه شرکت نداشت. کادرفنی و پزشکی باشگاه با توجه به عدم آمادگی بدنی و هماهنگی تاکتیکی، برنامه‌ای ترتیب داده بودند که طارمی به‌طور موقت در تیم زیر ۲۳ ساله‌های اینتر تمرین کند تا به شرایط مطلوب برسد.

این تصمیم، اگرچه از منظر آمادگی جسمانی قابل توجیه بود، اما از نظر روانی می‌توانست اثرات منفی روی بازیکنی داشته باشد که قرار است یکی از مهره‌های کلیدی خط حمله باشد.

ورود مستقیم کیه‌وو و بازگشت طارمی به تیم اصلی

در چنین شرایطی، کیه‌وو تصمیم به مداخله گرفت و دستور داد طارمی به جای تمرین در رده جوانان، از همان ابتدا به جمع بازیکنان تیم اصلی اضافه شود. مربی رومانیایی بر این باور است که سریع‌ترین مسیر برای هماهنگی و تطبیق طارمی، حضور مداوم در کنار ستاره‌های تیم اصلی و تجربه مستقیم فضای رقابتی سری‌آ است، حتی اگر هنوز وضعیت آینده او در اینتر کاملاً مشخص نباشد.

این تصمیم در ادامه رویکرد کیه‌وو برای آغاز فصل جدید پس از ناکامی‌های فصل گذشته اتخاذ شده است. اینتر که پس از نایب‌قهرمانی در سری‌آ و شکست در فینال لیگ قهرمانان مقابل پاری‌سن‌ژرمن، با هدفی تازه پا به فصل ۲۰۲۵-۲۶ گذاشته، امیدوار است طارمی نیز به‌زودی به فرم ایده‌آل برسد و نقش‌آفرینی مهمی در خط حمله تیم داشته باشد.

