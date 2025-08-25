درگیری شدید در پایان بازی آرژانتین و جمهوری دومینیکن

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، شامگاه دوشنبه در نیکاراگوئه، در پایان جدال پرتنش دو تیم آرژانتین و جمهوری دومینیکن که با پیروزی ۸۴-۸۳ دومینیکن در وقت اضافه همراه شد، فضای سالن با تنش و درگیری فیزیکی بازیکنان به هم ریخت.

تصاویر منتشرشده از مسابقه نشان می‌دهند که «دیوید جونز» با پیراهن شماره ۸ دومینیکن، یکی از فعال‌ترین بازیکنان در این درگیری بوده است. جالب آنکه جونز در میدان هم درخشان ظاهر شد و با ۲۰ امتیاز، از جمله ثبت امتیاز نهایی ۱۷ ثانیه مانده به پایان وقت اضافه، ستاره تیمش لقب گرفت.

در تیم آرژانتین، «گونزالو کوربالان» با عملکردی مشابه، ۲۰ امتیاز به دست آورد و نقش کلیدی در روند بازی ایفا کرد. کوربالان، گارد تیم سن پابلو بورگوس اسپانیا، یکی از چندین بازیکن حاضر در این مسابقه بود که در لیگ‌های باشگاهی اسپانیا فعالیت دارند.

دیگر ملی‌پوشان شاغل در اسپانیا شامل نیکو بروسینو (گران کاناریا)، خوانی مارکوس (بارسلونا)، خوآنپی وولت (استودیانتس)، خوزه ویلدوثا، خوان فرناندس و فرانسیسکو کافارو (هر سه از بسکت خیرونا) بودند. در ترکیب دومینیکن نیز نام‌هایی چون آندرس فلیز (رئال مادرید)، ژان مونترو (والنسیا) و جوئل سوریانو (زاراگوسا) به چشم می‌خوردند.

پس از پایان بازی، «پابلو پریجیونی»، سرمربی تیم ملی آرژانتین نسبت به حوادث پایانی واکنش نشان داد. او گفت: «فکر می‌کنم بچه‌ها بازی فوق‌العاده‌ای انجام دادند و چنین پایانی حقشان نبود.» وی با انتقاد از قضاوت داوران ادامه داد: «برخی اتفاقات مشکوک و تصمیم‌گیری‌هایی که سرنوشت بازی را تعیین می‌کنند، منجر به این درگیری شدند. اگر اجازه دهید این مسائل تکرار شوند، طبیعی است که بازی به چنین جایی ختم شود. داوران باید با سطح فنی دو تیم هماهنگ باشند، که امروز چنین نبود.»

در پی این درگیری، انتظار می‌رود فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) با بررسی دقیق فیلم مسابقه، احکام انضباطی برای بازیکنان متخلف صادر کند. این اتفاق در آستانه مرحله حساس مسابقات، می‌تواند بر ترکیب و روحیه تیم‌ها تأثیر بگذارد.

انتهای پیام/