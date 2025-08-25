​اشلوت: برای هاو احترام قائلم اما همدردی لازم نیست

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، لیورپول که برای جذب ایساک پیشنهادی ۱۱۰ میلیون پوندی ارائه کرده، حالا در شرایطی مقابل نیوکسل قرار می‌گیرد که این مهاجم سوئدی از حضور در ترکیب تیمش سر باز زده و عملاً برای انتقال به آنفیلد تلاش می‌کند. در چنین فضایی، اشلوت ضمن تمجید از هاو، فشارهای فعلی را بخشی از طبیعت فوتبال حرفه‌ای دانست.

اشلوت درباره ارتباط خود با ادی هاو گفت:«در کل برای او احترام قائلم چون انسان فوق‌العاده‌ای است. شاید تصادفی نباشد که تا به حال فقط با او پیام رد و بدل کرده‌ام، چون فکر می‌کنم مربی مودب و صادقی‌ است.»

با این حال، سرمربی لیورپول در ادامه اضافه کرد:«اما در مجموع نیازی به دلسوزی برای مربی‌ای نیست که همچنان بازیکنانی مثل گوردون، مورفی، الانگا و بارنز را در اختیار دارد. چنین تیمی هنوز عمق کافی دارد و اگر روزی ببینم ادی هاو هدایت تیم ملی انگلیس را بر عهده گرفت، اصلاً تعجب نخواهم کرد.»

او در پاسخ به سوالی درباره پیامک بعد از فینال جام اتحادیه نیز توضیح داد:«تنها مربی لیگ برتری که با او پیام رد و بدل کرده‌ام، ادی هاو بوده. در هلند البته بیشتر چنین ارتباط‌هایی داشتم، اما اینجا نه. درباره محتوای پیام چیزی نمی‌گویم، اما کاملاً واضح بود که آن‌ها شایسته قهرمانی بودند.»

اشلوت همچنین با اشاره به شرایط ایساک گفت:«احساس همدردی دارم؟ تا حدی، چون ادی هاو را به عنوان مربی و انسان دوست دارم. اما واقعیت این است که ما دوستان صمیمی نیستیم و با هم به تعطیلات نمی‌رویم! شما این سوال را به‌خاطر ایساک می‌پرسید و من هم اشاره کردم که بین ما پیام رد و بدل شده، تنها مربی‌ای که این اتفاق افتاده. شاید دلیلش این باشد که مدیر ورزشی ما شماره‌اش را داشته، شاید هم شماره بقیه مربیان را ندارد!»

با ادامه فشار ایساک برای ترک نیوکسل و حضور در لیورپول، سرنوشت این انتقال در روزهای آینده مشخص خواهد شد. در سوی دیگر، ادی هاو باید تیمش را بدون مهاجم اصلی‌اش برای نبرد سخت امشب برابر مدافع عنوان قهرمانی در سنت جیمزز پارک آماده کند.

انتهای پیام/