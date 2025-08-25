میلاد فخرالدینی به مس رفسنجان پیوست
مدافع راست اسبق استقلال در این فصل در جمع شاگردان رسول خطیبی حاضر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، میلاد فخرالدینی، مدافع راست باتجربه سابق استقلال، با عقد قراردادی رسمی به تیم مس رفسنجان پیوست. این بازیکن که سابقه حضور در تیمهایی چون استقلال، تراکتور و آلومینیوم اراک را در کارنامه دارد، حالا در لیگ بیستوپنجم برای شاگردان رسول خطیبی به میدان خواهد رفت.
فخرالدینی که در سالهای اخیر یکی از مدافعان راست ثابت لیگ برتر بوده، با تجربه بالای خود میتواند به بهبود ساختار دفاعی مس رفسنجان کمک کند. این انتقال در شرایطی انجام شد که مس رفسنجان با هدف تقویت ترکیب خود برای حضوری پرقدرت در فصل جدید لیگ برتر فعالیت گستردهای در بازار نقلوانتقالات داشته است.
شاگردان رسول خطیبی امیدوارند با اضافه شدن این مدافع کاربلد، عملکرد بهتری در رقابتهای پیشرو داشته باشند و جایگاه مطلوبی در جدول لیگ کسب کنند.