اویدو 0 - رئال مادرید 3 ؛ پیروزی پرگل در شب دبل امباپه

به گزارش ایلنا، رئال مادرید در شبی که وینیسیوس را ‌نیمکت‌نشین کرده و رودریگو را در ترکیب اصلی داشت به لطف دبل ‌کیلیان امباپه و گلی که وینیسیوس تعویضی در 90+3 به ثمر رساند ‌در خانه اوویدو 3-0 پیروز شد. ‌

اوویدو که در خانه خودش به میدان آمده بود بازی را با انرژی بالا آغاز ‌‌کرد و در همان دقایق ابتدایی سعی داشت از جناح چپ به دروازه ‌‌رئال نزدیک شود. اما توپ‌ربایی سریع ماستانتونو باعث شد اولین ‌‌موقعیت جدی مسابقه نصیب رئال بشود. پاس عرضی او نزدیک بود ‌‌امباپه را در موقعیت گلزنی صد در صدی قرار بدهد، اما کالوو ، مدافع ‌‌اوویدو در آخرین لحظه توپ را از جلوی پای ستاره فرانسوی ربود‎.‎

میزبان نمی‌خواست به این زودی تسلیم حریف بزرگ بشود. چند ‌‌دقیقه بعد روندون با قدرت در میانه میدان دو بازیکن مادرید را از ‌‌پیش رو برداشت و دندونکر را در عمق صاحب توپ کرد، اما ضربه او ‌‌ضعیف بود و به راحتی در آغوش کورتوا آرام گرفت‎.‎

کم کم انرژی بالا و شروع خوب اوویدو فروکش کرد و نوبت به حملات ‌‌پیاپی رئال رسید. پاس دقیق آردا گولر برای ماستانتونو به دهانه ‌‌دروازه فرستاده شد اما این جوان آرژانتینی چند سانتی‌متر کم آورد. ‌‌چند دقیقه بعد سانتر سریع رودریگو با واکنش ناقص دروازه‌بان ‌‌اوویدو همراه شد، توپ در محوطه سرگردان بود و گولر می‌توانست ‌‌دروازه را باز کند، اما مدافعان میزبان با فداکاری مانع شدند‎.‎

سرانجام در دقیقه ۳۷ قفل بازی باز شد. در صحنه‌ای بحث‌برانگیز، ‌‌شوامنی با تکلی محکم توپ را از دندونکر گرفت. فریاد هواداران ‌‌اوویدو نشان می‌داد آنها معتقد به خطا هستند. توپ بلافاصله به ‌‌گولر رسید و او با پاس هوشمندانه‌اش، امباپه را در موقعیت مناسب ‌‌صاحب توپ کرد. ستاره فرانسوی با چرخشی زیبا، که آن را شگرد دارد، ‌‌و با ضربه‌ای زمینی و دقیق، توپ را از کنار دستان اسکاندل گذراند و ‌‌به گوشه پایینی دروازه فرستاد. این دومین گل امباپه در این فصل ‌‌لالیگا بود و سکوتی سنگین بر سکوهای پرشور اوویدو برقرار کرد

رئال مادرید با این گل، نیمه اول را برنده به رختکن رفت و نشان داد ‌‌که حتی در استادیوم‌هایی با جو خاص و پرشور، مثل استادیوم ‌‌اوویدو هم توانایی کنترل بازی و برنده از زمین بیرون رفتن را دارد‎.‎

با شروع نیمه دوم رئال مثل نیمه اول تیم بهتر میدان بود ولی بعد از ‌گذشت 10 دقیقه اوویدو گویی موتورش روشن شده به تیمی متفاوت ‌تبدیل شد و چند بار دروازه رئال را به شدت تهدید کرد. ‌

در دقیقه ۶۳ تعویضی مهم انجام شد. رودریگو جایش را به ‌وینیسیوس جونیور داد. این تعویض، انرژی تازه‌ای به خط حمله ‌سفیدپوشان بخشید، هرچند رودریگو از تصمیم مربی راضی به نظر ‌نمی‌رسید و عصبانیت او در زمان نشستن روی نیمکت در قاب دوربین ‌ثبت شد. ‌

اوویدو که در پی جبران گل خورده نیمه اول بود، در این دقایق چند ‌بار خطرساز شد. ابتدا سیبو روی یک توپ برگشتی شانس خود را ‌امتحان کرد اما ضربه والی او مستقیماً در آغوش کورتوا آرام گرفت. در ‌دقیقه ۸۲ هم همین بازیکن بهترین موقعیت میزبان را خلق کرد؛ با ‌پاس دندونکر صاحب توپ شد و با شوتی دقیق از پشت محوطه توپ ‌را به تیر دروازه کوبید. افسوس سکوها تنها چند ثانیه بعد به ناامیدی ‌کامل بدل شد‎.‎

دقیقه ۸۳، در حالی‌که اوویدو هنوز از موقعیت از دست‌رفته یک ‌دقیقه پیش افسوس می‌خورد، رئالی‌ها با ضدحمله‌ای سریع ضربه ‌نهایی را زدند. لو دادن توپ در میانه میدان باعث شد وینیسیوس با ‌سرعت از سمت چپ نفوذ کرده و با پاس عمقی هوشمندانه کیلیان ‌امباپه را در محوطه صاحب توپ کند. امباپه با خونسردی تمام منتظر ‌خروج دروازه‌بان اسکاندل ماند و سپس با ضربه‌ای فنی با پای راست ‌توپ را دور از دستان او به گوشه پایین سمت راست دروازه فرستاد. ‌گلی تماشایی که دومین گل او در این بازی و سومین گل فصلش بود. ‌تیر خلاص بر پیکر اوویدو. ‌

در دقیقه 90+3 وینیسیوس جواب ویژه‌ای برای ژابی آلونسو داشت که ‌او را نیمکت‌نشین کرده بود. رئالی‌ها بعد از یک توپ‌ربایی در مرکز ‌میدان توسط براهیم تعویضی از سمت راست حرکت کردند. براهیم ‌دیاز با مکث و نگاهی به محوطه جریمه، پاسی عرضی ارسال کرد. ‌ترنت، دیگر تعویضی رئال، از توپ عبور کرد تا پشت سرش وینیسیوس ‌صاحب توپ شود. ستاره برزیلی توپ را مهار کرده و با دقت بسیار ‌زیاد، گویی می‌خواهد نخ را از سوراخ سوزن عبور بدهد توپ را به ‌گوشه دروازه اوویدو فرستاد. ‌

رئال مادرید در شبی که اوویدو غرورش رو حفظ کرد، جنگید و ‌مقاومت کرد، با برتری 3–۰ ورزشگاه کارلوس تارتیه را ترک کرد. شبی ‌که به یمن وجود ستاره بزرگی به نام کیلیان امباپه به سود رئال به ‌پایان رسید. ‌

