به گزارش ایلنا به نقل از بیلد، جوب بلینگام که در تابستان با انتقالی ۳۲ میلیون پوندی از ساندرلند به دورتموند پیوسته بود، در جریان تساوی ۳-۳ مقابل سنت‌پائولی عملکرد ضعیفی در نیمه اول داشت و بین دو نیمه تعویض شد. این تصمیم نیکو کواچ، سرمربی دورتموند، به مذاق پدر این بازیکن که هم‌زمان نقش مشاور شخصی‌اش را نیز ایفا می‌کند، خوش نیامد.

طبق گزارش‌ها، مارک بلینگام پس از بازی با عصبانیت به سراغ سباستین کل، مدیر ورزشی باشگاه رفت و درباره تصمیم فنی کواچ و همچنین فروپاشی تیم در دقایق پایانی که منجر به از دست رفتن پیروزی شد، اعتراض کرد. بیلد مدعی شده که او حتی مستقیماً قصد گفت‌وگو با سرمربی را داشته تا اعتراض خود را به‌طور مستقیم ابراز کند.

این اتفاق در روزی رخ داد که دورتموند با وجود برتری ۳-۱ در دقایق پایانی، در نهایت دو گل دریافت کرد و دو امتیاز حساس را از دست داد؛ نتیجه‌ای که بر استرس‌ها و فشارهای آغاز فصل افزود.

پس از پایان بازی، سباستین کل در واکنش به این اتفاقات گفت:«ما از نتیجه دیروز بسیار ناامید شدیم. با این حال، محدوده تیم، شامل بازیکنان، مربیان و عوامل فنی است؛ نه خانواده‌ها و مشاوران. چنین اتفاقی دیگر تکرار نخواهد شد و این موضوع را به تمام طرف‌های درگیر منتقل کرده‌ایم.»

با وجود این جنجال، انتظار می‌رود جوب بلینگام در ادامه فصل نقشی کلیدی در ترکیب دورتموند ایفا کند. نیکو کواچ نیز امیدوار است با فروکش‌کردن این حواشی، تیمش را برای دیدار بعدی در بوندس‌لیگا آماده کند؛ دیداری که فرصتی دیگر برای بلینگام خواهد بود تا جایگاهش را در ترکیب اصلی پس بگیرد و پاسخ منتقدان را در زمین بدهد.

