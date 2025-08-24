اعتماد به VAR و احترام به آلومینیوم!
مهدی رحمتی: آماده نبرد سخت در اراک هستیم
سرمربی تیم خیبر خرمآباد در آستانه دیدار حساس تیمش مقابل آلومینیوم اراک، تاکید کرد که تیمش برای این بازی خارج از خانه کاملا آماده است.
به گزارش ایلنا، در آستانه یکی از دیدارهای مهم روز نخست هفته دوم لیگ برتر، تیم خیبر خرم آباد آماده میشود تا در اراک به مصاف آلومینیوم برود. سید مهدی رحمتی، سرمربی خیبر، در نشست خبری پیش از این مسابقه، ضمن عرض تسلیت ایام وفات پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، از آمادگی کامل تیمش برای این تقابل خارج از خانه خبر داد.
رحمتی صحبتهایش را اینگونه آغاز کرد:«همانطور که همه با تیم آلومینیوم آشنا هستیم دارای باشگاه ساختارمند، کادر فنی خوب و بازیکنانی است که از سالیان قبل در این باشگاه دستچین میشوند؛ بازیکنان با استعدادی که در این باشگاه رشد میکنند. آلومینیوم تیمی قوی و ساختارمند است و با توجه به بازیکنان باتجربه که چندین و چند سال است در این تیم هستند، یک تیم منسجم و خوب را تشکیل میدهند.»
او در ادامه به شرایط پیشرو در مسابقه فردا پرداخت و تاکید کرد:«فردا بازی بسیار سختی خواهد بود. فکر میکنم یک بازی درگیرانه و فیزیکی خواهد بود که اتفاقات نتیجه نهایی را رقم خواهد زد. ما ایراداتی داشتیم که بعد از بازی با مس رفسنجان سعی کردیم روی ایراداتمان کار کنیم. همه بچهها هم به لحاظ بدنی و هم به لحاظ ذهنی آماده هستند تا در بازی فردا تمام تلاششان را بکنند تا بتوانیم بهترین نتیجه که در شأن خیبر خرم آباد هست را کسب کنیم.»
سرمربی خیبر در خصوص دیدار دوستانه دو تیم در دوره پیشفصل توضیح داد:«بین من و آقای حسینی و حتی مدیرعامل آلومینیوم ارتباط خوبی برقرار است. روزی که ما بعد از دو سال کار کردن در آلومیینوم از این تیم جدا شدیم، همیشه برای مجموعه ایرالکو آرزوی موفقیت کردیم. با ارتباط خوبی که بینمان هست سعی میکنیم در مواقع لزوم بازیهای دوستانه خوبی با یکدیگر انجام دهیم. فکر میکنم آن بازی اولین بازی تدارکاتی ما با یک حریف لیگ برتری بود. هر دو تیم در شرایط بدنسازی بودیم و اصلا آن بازی را نمیتوان ملاکی برای بازی فردا قرار داد.»
رحمتی همچنین نگاهی به عملکرد حریف فردای شاگردانش در هفته اول لیگ داشت و افزود:«تیم آلومینیوم را در هفته اول مقابل گل گهر تیم بسیار خوبی دیدم. موقعیت های زیادی خلق کرد و تیم منسجم و خوبی بود. این مزیت حضور سه ساله مجتبی حسینی در باشگاه است که میتواند از چند بازیکن جوان و گمنام چنین تیمی بسازد. متاسفانه در دیگر باشگاهها چنین اتفاقی نمیافتد اما باشگاه آلومینیوم به ایشان اعتماد کرده و ثمره این اعتماد را هم دارد میبیند. امیدارم فوتبالمان به همین سمت و سو برود که به مربیان لایق اعتماد شود و به آنها زمان بدهند تا اتفاقاتی که مورد هدف است را رقم بزنند.»
او در پایان صحبتهایش، بر لزوم و اهمیت استفاده از کمکداور ویدئویی (VAR) در تمام بازیها تأکید کرد:«ای کاش در همه بازیها وی ای آر باشد. وی ای آر اتفاقی است که هم به جامعه داوری میتواند کمک کند و هم به نیمکت هر دو تیم آرامش میدهد چون اطمینان دارند یک ناظر ویژه وجود دارد که اگر اتفاق خاصی بیفتد به کمک داور میآید. باید تلاش کنیم این اتفاق را برای همه بازیها رقم بزنیم.»