پایان مصدومیت در آستانه دیدار بزرگ/ اخباری به فهرست سپاهان برگشت
دروازهبان تازهوارد طلاییپوشان فعلاً شانس کمی برای بازی فیکس مقابل پرسپولیس دارد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا اخباری پس از طی کردن مراحل درمانی و ریکاوری، مجوز بازگشت به فهرست سپاهان را دریافت کرد، اما به نظر میرسد در بازی حساس برابر پرسپولیس هنوز در ترکیب اصلی قرار نگیرد.
کادر پزشکی سپاهان با پایانیافته تلقی کردن دوره مصدومیت اخباری، حضور او در لیست مسابقه را بدون مانع دانسته است. اخباری که در تابستان بهعنوان یکی از خریدهای خبرساز به جمع شاگردان محرم نویدکیا اضافه شد، از شروع فصل به دلیل آسیبدیدگی حتی فرصت نشستن روی نیمکت را هم پیدا نکرده بود.
با وجود بازگشت به تمرینات گروهی، شواهد از تداوم اعتماد فنی به سیدحسین حسینی برای بازی مقابل پرسپولیس حکایت دارد و احتمال میرود اخباری روی نیمکت بنشیند. نزدیک بودن وقفه فیفادی نیز فرصتی فراهم میکند تا اخباری در ادامه، شرایط بدنی و مسابقهای خود را ارتقا دهد؛ هرچند گرفتن پیراهن فیکس از حسینی که در فرم مطلوب قرار دارد، آسان نخواهد بود.