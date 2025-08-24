اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر: پیام حیدری در الکلاسیکو
با اعلام رسمی اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، مشخص شد که یکی از حساسترین و پرتماشاگرترین دیدارهای این هفته، تقابل سپاهان و پرسپولیس، به پیام حیدری سپرده شده است.
به گزارش ایلنا، عصر فردا، دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، شش تیم در سه دیدار حساس در چارچوب هفته دوم لیگ برتر به مصاف هم میروند و در همین راستا، فدراسیون فوتبال، اسامی تیمهای داوری این مسابقات را به صورت رسمی اعلام کرد.
در میان این اسامی، یک انتخاب بیشتر برای فوتبال دوستان مهم است: مدیریت حساسترین بازی هفته، یعنی دیدار بزرگ سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران، به پیام حیدری سپرده شده. تیم داوری این دیدار حساس شامل این نفرات است:
⦁ داور اصلی: پیام حیدری
⦁ کمک داوران: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش
⦁ ناظر داوری: محسن ترکی (چهرهای آشنا و باتجربه در امر داوری)
⦁ داور VAR: موعود بنیادیفرد (یکی دیگر از داوران برجسته کشور)
⦁ کمک داور VAR: علیرضا ایلدروم
سایر دیدارهای روز نخست از هفته دوم و تیمهای داوری آنها نیز به شرح زیر است:
* پیکان تهران - استقلال خوزستان
⦁ داور: میثم حیدری
⦁ کمکها: هادی طوسی، علیرضا طاهرخانی و مهرداد خسروی
⦁ ناظر: مسعود مرادی
⦁ داور VAR: وحید زمانی
⦁ کمک: محمد علی پورمتقی
* آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد
⦁ داور: سعاد وفاپیشه
⦁ کمکها: محمد عطایی، صادق رستمی و مصطفی بینش
⦁ ناظر: حسین نجاتی
⦁ داور VAR: سید رضا مهدوی
⦁ کمک: امیرمحمد داودزاده