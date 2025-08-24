به گزارش ایلنا، عصر فردا، دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، شش تیم در سه دیدار حساس در چارچوب هفته دوم لیگ برتر به مصاف هم می‌روند و در همین راستا، فدراسیون فوتبال، اسامی تیم‌های داوری این مسابقات را به صورت رسمی اعلام کرد.

در میان این اسامی، یک انتخاب بیشتر برای فوتبال دوستان مهم است: مدیریت حساس‌ترین بازی هفته، یعنی دیدار بزرگ سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران، به پیام حیدری سپرده شده. تیم داوری این دیدار حساس شامل این نفرات است:

⦁ داور اصلی: پیام حیدری

⦁ کمک داوران: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش

⦁ ناظر داوری: محسن ترکی (چهره‌ای آشنا و باتجربه در امر داوری)

⦁ داور VAR: موعود بنیادی‌فرد (یکی دیگر از داوران برجسته کشور)

⦁ کمک داور VAR: علیرضا ایلدروم

سایر دیدارهای روز نخست از هفته دوم و تیم‌های داوری آن‌ها نیز به شرح زیر است:

* پیکان تهران - استقلال خوزستان

⦁ داور: میثم حیدری

⦁ کمک‌ها: هادی طوسی، علیرضا طاهرخانی و مهرداد خسروی

⦁ ناظر: مسعود مرادی

⦁ داور VAR: وحید زمانی

⦁ کمک: محمد علی پورمتقی

* آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد

⦁ داور: سعاد وفاپیشه

⦁ کمک‌ها: محمد عطایی، صادق رستمی و مصطفی بینش

⦁ ناظر: حسین نجاتی

⦁ داور VAR: سید رضا مهدوی

⦁ کمک: امیرمحمد داودزاده

انتهای پیام/