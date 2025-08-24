خبرگزاری کار ایران
اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر: پیام حیدری در ال‌کلاسیکو
با اعلام رسمی اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، مشخص شد که یکی از حساس‌ترین و پرتماشاگرترین دیدارهای این هفته، تقابل سپاهان و پرسپولیس، به پیام حیدری سپرده شده است.

به گزارش ایلنا، عصر فردا، دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، شش تیم در سه دیدار حساس در چارچوب هفته دوم لیگ برتر به مصاف هم می‌روند و در همین راستا، فدراسیون فوتبال، اسامی تیم‌های داوری این مسابقات را به صورت رسمی اعلام کرد.

در میان این اسامی، یک انتخاب بیشتر برای فوتبال دوستان مهم است: مدیریت حساس‌ترین بازی هفته، یعنی دیدار بزرگ سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران، به پیام حیدری سپرده شده. تیم داوری این دیدار حساس شامل این نفرات است:

⦁   داور اصلی: پیام حیدری

⦁   کمک داوران: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش

⦁   ناظر داوری: محسن ترکی (چهره‌ای آشنا و باتجربه در امر داوری)

⦁   داور VAR: موعود بنیادی‌فرد (یکی دیگر از داوران برجسته کشور)

⦁   کمک داور VAR: علیرضا ایلدروم

سایر دیدارهای روز نخست از هفته دوم و تیم‌های داوری آن‌ها نیز به شرح زیر است:

* پیکان تهران - استقلال خوزستان

    ⦁   داور: میثم حیدری

    ⦁   کمک‌ها: هادی طوسی، علیرضا طاهرخانی و مهرداد خسروی

    ⦁   ناظر: مسعود مرادی

    ⦁   داور VAR: وحید زمانی

    ⦁   کمک: محمد علی پورمتقی

* آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد

    ⦁   داور: سعاد وفاپیشه

    ⦁   کمک‌ها: محمد عطایی، صادق رستمی و مصطفی بینش

    ⦁   ناظر: حسین نجاتی

    ⦁   داور VAR: سید رضا مهدوی

    ⦁   کمک: امیرمحمد داودزاده

انتهای پیام/
